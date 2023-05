Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Flip5 dévoilés le 26 juillet

Nous avons lu plusieurs rapports revendiquant le lancement anticipé des pliables de Samsung cette année, peut-être fin juillet. Et bien qu’aucune n’ait fourni de date exacte, la publication sud-coréenne Média Chosun affirme que Samsung dévoilera le Galaxy Z Fold5 et le Galaxy Z Flip5 le 26 juillet, les ventes commençant le 11 août.

La publication affirme en outre que Samsung organisera l’événement Unpacked pour dévoiler ces pliables à Séoul, en Corée du Sud cette fois au lieu des États-Unis.

Fuite du rendu du Samsung Galaxy Z Fold5

De plus, citant un initié de l’industrie, la source a déclaré que la raison du dévoilement des pliables au début de cette année est la faible performance de l’activité semi-conducteurs de Samsung, ce qui rend important la bonne performance de la division mobile du conglomérat coréen.









Samsung Galaxy Z Fold5 • Samsung Galaxy Z Flip5 (Source : OnLeaks, Smartprixet MédiaCacahuète)

Le lancement du Galaxy Fold5 et du Galaxy Flip5 plus tôt que d’habitude créera un écart suffisant entre les pliables et la gamme d’iPhone 15 d’Apple, qui devrait devenir officielle en septembre, ce qui pourrait aider Samsung à vendre davantage de ses smartphones pliables.

Source (en coréen)