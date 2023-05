Samsung Galaxy Z Fold5 : ce que l’on sait jusqu’à présent

Le Samsung Galaxy Z Fold5 arrive fin juillet selon les derniers rapports et il y a déjà une bonne quantité d’informations à ce sujet, nous avons donc décidé de l’organiser ici.

Certaines choses à propos du Galaxy Z Fold5 sont évidentes à ce stade. Ce sera un livre pliable avec deux écrans compatibles 120 Hz, une triple caméra à l’arrière, le meilleur chipset possible à l’intérieur et une étanchéité IPX8.

Nouvelle charnière

Commençons par la conception. La plus grande plainte en ce qui concerne le Galaxy Z Fold est l’espace qui reste lorsque vous fermez le téléphone. Les rapports affirment que Samsung est enfin prêt à résoudre ce problème avec une nouvelle conception de charnière qui se fermera à plat.

La nouvelle conception sans espace est plus ou moins confirmée à ce stade. Et, la nouvelle charnière répond à l’autre plainte de la série Galaxy Z Fold (et de la plupart de ses concurrents) – le pli au milieu de l’écran. Le nouveau mécanisme de charnière verra l’écran pliant former une forme de gouttelette à l’intérieur de la charnière une fois plié, éliminant ainsi le besoin d’un pli. Nous avons déjà vu des approches similaires avec les séries Moto Razr et Oppo Find N.









Samsung Galaxy Z Fold5

Corps et affichages

Ceux qui espèrent un Galaxy Z Fold5 plus compact que le Z Fold4 n’ont apparemment pas de chance. Les rapports suggèrent que le nouveau pliable aura des dimensions très similaires à celles en cours.

Le Z Fold5 mesurera 154,9 x 129,9 x 6,1 mm à l’état déplié et 154,9 x 67,1 x 13,4 mm une fois plié. Le prochain appareil pèserait 254 grammes, soit 9 grammes de moins que le Z Fold4.









Samsung Galaxy Z Fold5

Plusieurs rapports fixent l’écran externe pour conserver la diagonale de 6,2 pouces comme celle du Galaxy Z Fold4. Reste à savoir s’il aura le même rapport d’aspect haut et étroit.

Il n’y a toujours pas de mot sur les spécifications de l’écran intérieur, mais il y a de bonnes raisons de croire qu’il s’agira d’un panneau de 7,6 pouces comme l’actuel.



Le même écran de couverture

Pas de fente pour S Pen

Il est tout à fait certain que l’écran interne du Galaxy Z Fold5 prendra en charge l’entrée S Pen, mais le téléphone n’aura pas de fente intégrée pour le stylet. En installer un nécessiterait une refonte radicale et le Fold5 s’annonce clairement comme une étape évolutive.

Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy

Le Samsung Galaxy Z Fold5 utilisera le même Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy que le Galaxy S23 Ultra. L’année dernière, le S22 Ultra avait un Exynos 2200 ou un Snapdragon 8 Gen 1, tandis que le Galaxy Z Fold4 utilisait le Snapdragon 8+ Gen 1 plus efficace, il semble que cette année il n’y aura pas de différence dans les chipsets.

Appareils photo

Samsung s’en tiendra très probablement au capteur 50MP ISOCELL GN3 du Galaxy Z Fold4 comme unité principale du Galaxy Z Fold5.

Cela laisse place à la spéculation si Samsung apportera des améliorations aux deux caméras selfie, l’ultra large et le zoom 3x.