Samsung Galaxy Z Fold5 apportera un nouveau design de charnière pour masquer le pli de l’écran

L’un des gros problèmes avec les pliables Samsung est qu’ils apportent toujours des plis visibles sur leurs écrans principaux, mais cela pourrait changer avec le prochain Galaxy Z Fold5. Un nouveau rapport de Nouvelles de Naver suggère que Samsung apportera un nouveau mécanisme de charnière en goutte d’eau sur le prochain modèle Z Fold, qui éliminera le fameux pli de l’écran tout en permettant au panneau de se plier complètement à plat.







Brevet de charnière d’écran rabattable Samsung Display “droplet” de 2016

Le nouveau mécanisme de charnière verra l’écran pliant former une forme de gouttelette à l’intérieur du corps de la charnière, empêchant le pli entre les deux côtés du panneau. Nous avons déjà vu des approches similaires avec les séries Moto Razr et Oppo Find N. Les combinés Galaxy Z Fold4 et Z Flip4 de Samsung utilisent toujours des charnières en forme de U qui présentent des plis visibles et ne peuvent pas se fermer complètement à plat. Samsung devrait conserver l’indice de résistance à l’eau et à la poussière IP68 sur le prochain Z Fold5.

Source (en coréen)