Samsung Galaxy Z Fold4 survit aux tests de durabilité

Tout comme nous avons terminé notre examen du Samsung Galaxy Z Fold4, JerryRigToutLe test de durabilité du même appareil chute. La construction et l’intégrité structurelle du Z Fold4 restent inchangées par rapport au Z Fold3, à l’exception de la mise à jour de Gorilla Glass Victus vers Victus Plus sur l’écran externe. Le Z Fold4 est toujours résistant à l’eau IPX8 et l’écran interne est toujours protégé par un couvercle en plastique.

Gorilla Glass Victus Plus n’avait aucune propriété supplémentaire de résistance aux rayures, car l’écran externe était toujours rayé à un niveau 6 (de l’échelle de dureté de Moh) avec des rainures plus profondes à un niveau 7. Pendant ce temps, l’écran interne est encore assez doux pour que Samsung doit vous avertir de ne pas appuyer trop fort car les ongles peuvent laisser des marques permanentes. Un choix de niveau 2 laissera des marques permanentes ici.

Après avoir laissé des marques de brûlure permanentes sur les deux écrans à l’aide d’un briquet et des rayures sur les différents matériaux du téléphone avec une lame de rasoir, le Z Fold4 a été saupoudré de gravier des deux côtés de sa charnière. Après plusieurs ouvertures et fermetures de l’appareil, la charnière a survécu à la tentative de brèche du gravier.

Enfin vint le test de pliage, tenter de plier l’appareil alors qu’il était fermé s’avéra difficile. Lorsque vous essayez de plier l’écran du Z Fold4 au-delà de sa position ouverte, il n’a pas beaucoup bougé. Le Z Fold4 a passé le JerryRigTout Test de durabilité.

