Samsung Galaxy Z Fold4 pour utiliser Gorilla Glass Victus +, chargez plus rapidement

Le Samsung Galaxy Z Fold4 passera au Gorilla Glass Victus + plus résistant pour la protection de l’écran de couverture et du panneau arrière, le Z Fold3 a utilisé le Victus d’origine, selon le leakster Ahmed Qwaider. En ce qui concerne l’écran intérieur plus grand, nous avions déjà entendu des rumeurs sur un matériau “Super UTG”. Si rien d’autre, la nouvelle conception de la charnière réduira le pli.

Qwaider a fourni des informations supplémentaires. Même si le nouveau Z Fold4 s’en tiendra à une charge de 25 W et que la capacité de la batterie sera la même à 4 270 mAh, Samsung modifiera la courbe de charge pour accélérer considérablement les choses. Lors de nos tests, une demi-heure de charge n’a poussé la batterie du pliable 2021 qu’à 33%. Le Z Fold4 ira prétendument jusqu’à 50% dans le même laps de temps.











Samsung Galaxy Z Fold4 (rendus qui fuient)

Le Samsung Galaxy Z Fold4 apportera des améliorations majeures au département appareil photo. La rumeur dit que la caméra principale ira jusqu’à 50MP (à partir de 12MP) et que le module téléobjectif obtiendra un objectif 3x (au lieu de 2x). La caméra 16MP sur l’écran de couverture et la caméra 4MP sous l’écran ne seront probablement pas mises à niveau.

Pour en revenir un instant à l’écran, le Z Fold4 aura des lunettes plus minces sur l’écran de couverture et un rapport d’aspect moins étendu. Bien sûr, le téléphone sera alimenté par le Snapdragon 8+ Gen 1 (tout comme le Z Flip4). Le Fold devrait être lancé au même prix que son prédécesseur l’année dernière. L’annonce officielle arrive la semaine prochaine.

La source | Passant par