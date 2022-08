Samsung Galaxy Z Fold4 pour examen

Nous avons passé du temps avec le Samsung Galaxy Z Fold4 lors de la procédure Galaxy Unpacked et vous pouvez lire notre examen pratique pour un premier aperçu du nouveau produit phare pliable. Cependant, il y avait des choses que nous ne pouvions pas et que nous n’avions pas testées à l’époque.

Nos tests détaillés habituels sont maintenant sur le point de commencer car une unité de test est déjà au bureau. Il est dans le coloris standard Phantom Black plutôt que dans le Graygreen que nous avons initialement géré (que Samsung a désigné comme la couleur du héros pour cette génération).

Le package de vente au détail comprend le téléphone lui-même, un câble USB-C vers C et un éjecteur SIM. Non, même le téléphone à 1 800 $/1 800 €/1 650 £ ne reçoit pas de chargeur dans la boîte. La seule raison pour laquelle la boîte est si grande est que le téléphone arrive ouvert, en gardant son écran interne de 7,6 pouces étiré.

Le Galaxy Z Fold4 est conçu pour une charge de 25 W, comme son prédécesseur. Grâce à quelques ajustements, cependant, le téléphone se charge désormais plus rapidement – ​​selon les chiffres officiels, il passera de zéro à 50 % en une demi-heure. Lors de nos tests, le Z Fold3 n’a augmenté que de 33 % au cours de la même période. Notez que vous aurez besoin d’un chargeur USB Power Delivery de 25 W pour obtenir la charge la plus rapide possible (ou d’un chargeur sans fil de 15 W si vous n’avez pas envie de vous brancher).

Une autre chose que nous sommes ravis de tester est la caméra. Il est toujours en deçà de la norme établie par le S22 Ultra, mais au moins il devrait correspondre au S22/S22+. Il utilise le même capteur GN3 50MP que les deux modèles S22 (pixels 1/1,57″, 1,0µm) et le même téléobjectif avec un capteur 10MP et un objectif 3x.









Les écrans du nouveau Samsung Galaxy Z Fold4 sont plus courts et plus larges

Les proportions de la couverture et des écrans internes ont été légèrement remodelées, ce qui devrait les rendre plus ergonomiques. Restez à l’écoute pour un rapport complet, qui sera bientôt disponible.