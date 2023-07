Samsung Galaxy Z Fold4 obtient la version bêta One UI 5.1.1 avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités

Samsung a lancé aujourd’hui un programme bêta pour la prochaine version One UI 5.1.1 du Galaxy Z Fold4 en Corée du Sud, et apparemment la première version bêta est déjà arrivée pour ceux qui se sont inscrits. Malgré ce que l’augmentation mineure pourrait impliquer, One UI 5.1.1 apporte en fait de nombreuses nouvelles fonctionnalités au smartphone pliable.

Le journal des modifications mentionne des aperçus améliorés dans les applications récentes pour les applications en écran partagé, en plein écran ou contextuelles, en passant directement de la fenêtre contextuelle à l’écran partagé, en déplaçant les applications contextuelles hors de l’écran pour les conserver en toute sécurité jusqu’à ce que vous vouliez revenir pour eux, prévisualisation des applications lorsque vous survolez avec le S Pen sur leurs icônes, la barre des tâches pouvant désormais afficher jusqu’à 4 applications récemment utilisées (contre 2 précédemment) et ajustement automatique de la zone de la barre des tâches s’il y a 7 icônes ou moins affichées sur il.

De plus, de nombreuses autres applications peuvent être forcées de prendre en charge le panneau de mode Flex, et en parlant de cela, lorsque vous l’utilisez avec des médias, vous avez maintenant des boutons pour avancer ou reculer rapidement de 10 secondes, tout en appuyant sur la barre de temps pour passer à cette position spécifique sur le calendrier. La barre d’outils du panneau du mode Flex est personnalisable et le partage rapide avec des contacts est désormais toujours possible, même lorsqu’ils ne sont pas à proximité. Vous pouvez également définir une date d’expiration sur un fichier partagé, et même l’annuler si vous le souhaitez, à tout moment.

Samsung Health obtient des améliorations dans le contenu et la conception du coaching du sommeil pour Galaxy Watch4 ou les montres intelligentes plus récentes, et il est plus facile de voir et de mieux comprendre les facteurs affectant votre score de sommeil. La température de la peau est également mesurée pendant le sommeil pour les modèles Galaxy Watch5, et l’écran d’informations récapitulatif est également amélioré.

L’application Appareil photo bénéficie de quelques améliorations pour le mode Pro en mode Flex, la possibilité de sélectionner plusieurs photos lors de l’utilisation de la vue de capture sur l’écran principal, un aperçu remasterisé plus pratique, une application plus facile des effets et la possibilité de copier et coller des tons et des filtres appliqués à vos photos.

Le glisser-déposer fonctionne maintenant avec les deux mains – vous pouvez sélectionner les éléments que vous souhaitez déplacer d’une main, puis continuer le geste avec l’autre. Ceci est disponible dans Mes fichiers et l’écran d’accueil. Vous pouvez également utiliser votre téléphone tout en chargeant d’autres appareils avec le partage de batterie sans fil, s’il est placé avec l’écran principal vers le bas sur une surface – vous pouvez utiliser l’écran extérieur.

Des améliorations supplémentaires ont été apportées au stockage et à la gestion de la mémoire, et la disposition de l’écran Internet de Samsung peut être personnalisée selon vos goûts.

Il s’agit définitivement d’une mise à jour bien plus importante qu’une version .1.1 n’a le droit d’être. One UI 5.1.1 devrait être officiellement introduit aux côtés du Galaxy Z Fold5 et du Galaxy Z Flip5 lors d’un événement spécial vers la fin de ce mois. Ainsi, l’accent mis sur les fonctionnalités de pliage n’est pas une coïncidence. Les membres plus âgés de la famille Fold and Flip recevront la mise à jour finalisée de One UI 5.1.1 après l’arrivée des nouveaux modèles, probablement vers août ou septembre. Le programme bêta pourrait également s’étendre à d’autres territoires avant cela, nous vous tiendrons au courant.

