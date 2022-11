Samsung Galaxy Z Fold4 obtient la troisième mise à jour bêta de One UI 5.0

Le Samsung Galaxy Z Fold4, qui a obtenu sa première mise à jour bêta One UI 5.0 le mois dernier, reçoit maintenant la troisième version bêta One UI 5.0.

La nouvelle version bêta a un numéro de version de firmware se terminant par ZVK1 et nécessite un téléchargement d’environ 540 Mo. Il est livré avec le correctif de sécurité Android du 1er novembre 2022 et élimine de nombreux bogues. Vous pouvez consulter les captures d’écran ci-dessous pour plus de détails.









Journal des modifications de la troisième version bêta de One UI 5.0 pour Samsung Galaxy Z Fold4

La troisième version bêta de One UI 5.0 pour le Galaxy Z Fold4 est actuellement en cours de démarrage en Inde, mais le déploiement devrait bientôt s’étendre à d’autres régions.

Si vous vivez en Inde et que vous n’avez pas reçu la mise à jour bêta sur votre Galaxy Z Fold4 inscrit au programme bêta One UI 5.0, vous pouvez la vérifier manuellement en vous rendant sur le smartphone. Réglages > Mise à jour logicielle menu.

