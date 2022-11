Samsung Galaxy Z Fold4, les bêta-testeurs de Flip4 aux États-Unis reçoivent la mise à jour stable One UI 5.0 basée sur Android 13

La semaine a été chargée pour Samsung car il a publié les mises à jour stables One UI 5.0 basées sur Android 13 pour la série Galaxy S20, la série Note20, la série S21, le Galaxy A53 et le Galaxy A33 5G. Cette liste s’est allongée depuis que Samsung a déployé One UI 5.0 stable pour deux autres smartphones – Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4.

Samsung Galaxy Z Fold4 avec Galaxy Z Flip4

Cependant, la mise à jour n’est actuellement en cours d’amorçage qu’aux États-Unis pour les utilisateurs ayant des modèles déverrouillés inscrits au programme bêta One UI 5.0. Si vous êtes l’un d’entre eux, la mise à jour stable One UI 5.0 arrivera sur votre Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 avec la version du firmware se terminant par BVK3.











Mise à jour stable One UI 5.0 pour Galaxy Z Fold4 • Mise à jour stable One UI 5.0 pour Galaxy Z Flip4

La mise à jour stable One UI 5.0 pour les deux smartphones pliables est livrée avec le correctif de sécurité Android de novembre 2022 et l’ensemble habituel de goodies Android 13 et One UI 5.0. Si vous n’avez pas encore reçu la mise à jour, vous pouvez la vérifier manuellement en vous rendant sur votre Fold4/Flip4. Réglages > Mise à jour logicielle menu.

