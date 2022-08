Samsung Galaxy Z Fold4 lance officiellement Android 12L

Le Samsung Galaxy Z Fold4 est arrivé hier et a immédiatement été mis en précommande. Le nouveau produit phare pliable est livré avec One UI 4.1.1 prêt à l’emploi et dispose de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour un multitâche optimal qui ont été développées “avec des partenaires”, a déclaré Samsung.

Avec toute l’attention portée au nouvel appareil photo et aux changements de conception, l’une de ses nouveautés a été négligée. Le Galaxy Z Fold4 est le premier smartphone à être officiellement livré avec Android 12L.

Google a initialement présenté la version L en octobre 2021, puis nous l’a rappelé six mois plus tard. L signifie Grands écrans, ce qui signifie pliables, tablettes et appareils Chrome OS. Il peut être installé sur n’importe quel appareil, mais il est optimisé pour le multitâche et les applications sont refaites pour s’adapter aux grands écrans.

Les applications Google se présentent en deux colonnes, ce qui facilite la navigation sur un écran carré, et certaines applications de productivité et de médias sociaux sont également conscientes lorsque l’appareil est plié afin qu’elles changent dans leur orientation habituelle.

L’Android 12L n’est désormais disponible que sur le Fold4, le Flip4 à clapet est mieux adapté à l’exécution de la saveur habituelle d’Android, malgré le panneau pliable.