Samsung Galaxy Z Fold4 et Z Flip4 reçoivent deux fois plus de livraisons que leurs prédécesseurs

Samsung a connu un succès considérable avec ses Galaxy Z Flip4 et Galaxy Z Fold4 dans les 36 pays d’Europe, où ils sont disponibles.

En fait, la paire a doublé les livraisons du Galaxy Z Flip3 et du Galaxy Z Fold3 en Europe, selon le directeur marketing de Samsung Europe, Benjamin Braun.

Il poursuit en disant que Samsung vend quatre Galaxy Z Fold4 à six Galaxy Z Flip4. Cela signifie que le Flip est toujours plus populaire auprès des acheteurs, mais aussi que le Fold gagne en popularité – il était auparavant de trois à sept.

Il est naturel que le Galaxy Z Flip4 soit le téléphone le plus populaire – il coûte près de 1 000 € de moins que le Galaxy Z Fold4.

Samsung a donné une batterie plus grande, une charge plus rapide et un meilleur appareil photo au Galaxy Z Flip4, et a donné au Galaxy Z Fold4 un nouvel appareil photo principal et télé, tout en peaufinant la conception et les écrans.

