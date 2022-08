Samsung Galaxy Z Fold4 et Z Flip4 en vente libre aujourd’hui

Les pliables de quatrième génération de Samsung sont désormais en vente libre dans plus de 40 pays à travers le monde. Les Galaxy Z Flip4 et Z Fold4 sont désormais disponibles à la vente en Corée du Sud, en Inde, en Europe, aux États-Unis et au Royaume-Uni, tandis que plus de 100 pays supplémentaires devraient les rejoindre d’ici le mois prochain.

Nous avons compilé les détails des prix pour les États-Unis, l’UE et le Royaume-Uni ici, tandis que les détails des prix pour l’Inde peuvent être trouvés ici. la semaine dernière, Samsung India a célébré 50 000 précommandes tandis que le chiffre en Corée du Sud serait d’environ 1 million.

Nos deux revues Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 sont maintenant publiées et vous pouvez tout savoir sur les deux téléphones.