Samsung Galaxy Z Fold4 dévoilé avec de meilleurs appareils photo et un design raffiné

Samsung affirme que les deux premières générations de Galaxy Z ont défini la catégorie pliable, la troisième génération Z Fold s’est concentrée sur l’amélioration de la durabilité, du multitâche et de la prise en charge du S Pen. Maintenant, le quatrième Fold de la série est arrivé avec une meilleure ergonomie, encore plus de fonctionnalités de productivité et des améliorations notables de l’appareil photo.

Le Samsung Galaxy Z Fold4 est 3,1 mm plus court que son prédécesseur, mais pas plus large – lorsqu’il est fermé, il mesure exactement le même 67,1 mm. Cependant, des cadres plus fins ont permis à Samsung d’élargir l’affichage de la couverture de 2,7 mm. Cela change son format d’image d’un 24,5: 9 dégingandé à un 23: 9 plus raisonnable (si toujours grand).













Le Samsung Galaxy Z Fold3 a des écrans plus larges, mais est globalement plus petit que son prédécesseur

Une fois ouvert, le nouveau modèle est plus large de 2 mm, mais encore une fois, un régime de lunette a permis à l’entreprise d’adapter un écran plus large de 3,1 mm. Le pliable est également plus fin, mesurant 6,3 mm lorsqu’il est ouvert et 15,8 mm lorsqu’il est fermé (contre 6,4 mm et 16 mm) et il est 8 g plus léger pour démarrer, descendant à 263 g.

Gardons-le ouvert pour l’instant. L’écran a toujours une diagonale de 7,6 pouces, mais le rapport d’aspect est maintenant de 6: 5 (contre 6,2: 5). Comme auparavant, cet écran a un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz et une luminosité typique de 1 000 nits. La zone au-dessus de la caméra sous-écran a une densité de pixels plus élevée, ce qui la rend moins visible.

Nous reviendrons à l’écran intérieur car il y a un certain nombre de fonctionnalités de productivité et de divertissement à couvrir, mais examinons d’abord de plus près le reste du téléphone.

Le cadre est construit en aluminium Armor, l’écran de couverture et le panneau arrière sont maintenant protégés par Gorilla Glass Victus+. Le téléphone est classé IPX8 pour sa résistance à l’eau (il peut être immergé dans 1,5 m d’eau douce pendant 30 minutes maximum). Les deux nouveaux téléphones Z ont été certifiés indépendamment pour se replier jusqu’à 200 000 fois.

La triple caméra à l’arrière emprunte aux Galaxy S22 et S22+. Il dispose d’un module principal de 50 MP avec un capteur plus grand qui capture 23 % de lumière en plus. Les améliorations de la caméra incluent également un OIS et un EIS améliorés.

Le nouveau téléobjectif 10MP rapproche les choses grâce au grossissement optique 3x (au lieu de 2x), le “Zoom spatial” numérique atteint jusqu’à 30x. L’appareil photo ultra large 12MP n’a pas vu beaucoup de changement. Pour référence, le Z Fold3 avait une configuration de caméra triple 12MP.

La caméra sur l’écran de couverture est une unité 10MP (f/2.2) et la caméra sous l’écran repose toujours sur le binning pour produire des images 4MP (f/1.8).

Le facteur de forme pliable permet certains modes de prise de vue uniques. Par exemple, lorsque vous effectuez un zoom avant, vous verrez une “carte de zoom” sur la moitié de l’écran, ce qui facilite le cadrage de votre prise de vue. Les deux écrans pour le double aperçu vous et votre sujet pouvez voir la photo avant d’appuyer sur la touche de l’obturateur.

Le Samsung Galaxy Z Fold4 est doté du chipset Snapdragon 8+ Gen 1 puissant et efficace, associé à 12 Go de RAM. La capacité de stockage est de 256 Go ou 512 Go, une option de 1 To est disponible dans certaines régions exclusivement sur Samsung.com.

La capacité de la batterie est la même qu’avant à 4 400 mAh. Bien que le système de charge transporte les mêmes 25 W, il est en fait plus rapide que le modèle de l’année dernière – maintenant une charge de 30 minutes vous fait passer d’une batterie déchargée à 50 %, le Z Fold3 n’a augmenté que de 33 % lors de nos tests. La charge sans fil de 15 W est également prise en charge.

Samsung a travaillé avec ses partenaires et seul pour fournir une expérience logicielle bien améliorée. Il y a maintenant une barre des tâches de type PC en bas (similaire à DeX), qui vous donne un accès instantané à vos applications préférées, aux applications récentes et même aux combinaisons d’applications.



La nouvelle barre des tâches accélère le multitâche

Par exemple, vous pouvez avoir Facebook et Facebook Messenger côte à côte (ou même trois applications ou plus à la fois). Facebook lui-même a été optimisé pour l’écran de 7,6 pouces et affichera votre chronologie complète ainsi que le menu.



Facebook a été optimisé pour mieux utiliser le grand écran

YouTube, Netflix, Disney+ et Microsoft Teams sont optimisés pour tirer le meilleur parti du facteur de forme pliable. Certaines applications aiment particulièrement le grand écran intérieur, par exemple Outlook, Office et Teams de Microsoft ainsi que Meet de Google offrent des fonctionnalités de type tablette.



Les services de diffusion en continu et les applications de vidéoconférence populaires ont été optimisés pour le grand écran de 7,6 pouces

Il y a le mode Flex – en pliant à moitié le téléphone dans une position similaire à celle d’un ordinateur portable. Cela soutient la caméra pour les appels vidéo, aucun trépied n’est nécessaire (bien qu’il y ait un étui avec une béquille intégrée). Les applications qui ne prennent pas en charge nativement le mode Flex bénéficieront à la place du pavé tactile en mode Flex, qui transforme la moitié inférieure de l’écran en un pavé tactile et une barre de raccourcis.

Le S Pen a également appris une nouvelle astuce, l’extraction de texte. Supposons que vous visualisez les informations de contact d’une personne et que son adresse est enregistrée. Il vous suffit de mettre en surbrillance l’adresse avec le stylet et de la faire glisser vers Google Maps pour démarrer rapidement la navigation. C’est comme copier-coller, mais avec la facilité et la précision du S Pen.

Le Samsung Galaxy Z Fold4 sera bientôt disponible, à partir de 1 800 $/1 800 € pour l’unité 12/256 Go (le 12/512 Go est à 1 920 €, celui de 12 Go/1 To à 2 160 €). Les précommandes commencent aujourd’hui, les premières unités seront expédiées le 25 août. Nous avons mentionné les options de stockage, mais gardez à l’esprit que les premières commandes du Z Fold4 comprendront une mise à niveau gratuite de la mémoire. De plus, vous pouvez baisser le prix jusqu’à 1 000 $ avec le bon échange. Samsung lancera une coque debout avec étui pour stylo.

Il y a trois coloris disponibles au lancement : le fidèle Phantom Black, le nouveau Beige et Graygreen, qui est la couleur signature de cette génération.











Le Samsung Galaxy Z Fold4 est disponible en trois couleurs : Phantom Black, Beige et Graygreen

Dirigez-vous par ici pour notre examen pratique du Samsung Galaxy Z Fold4.