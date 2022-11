Samsung Galaxy Z Fold3, Fold4, Flip3 et Flip4 reçoivent le correctif de sécurité Android de novembre 2022

Samsung a publié de nouvelles mises à jour logicielles pour le Galaxy Z Fold3, le Galaxy Z Fold4, le Galaxy Z Flip3 et le Galaxy Z Flip4, qui augmentent le niveau du correctif de sécurité Android sur les smartphones jusqu’en novembre 2022.

Les mises à jour pour le Fold3 et le Flip3 sont livrées avec les versions de firmware F926U1TBS2DVJ1 et F711U1TBS3EVJ2, respectivement, tandis que les mises à jour pour le Fold4 et le Flip4 ont les versions de firmware F936U1UES1AVJ1 et F721U1UES1AVJ7, respectivement.

Samsung Galaxy Z Fold4

Les mises à jour sont actuellement en cours aux États-Unis pour les modèles déverrouillés des quatre smartphones, et si vous ne l’avez pas encore reçu sur votre appareil, vous pouvez vous diriger vers son Réglages > Mise à jour logicielle menu pour le vérifier manuellement.

