Samsung Galaxy Z Fold3 et Z Flip3 reçoivent la mise à jour One UI 5.1.1

Vers le milieu de ce mois, Samsung a officiellement annoncé le déploiement de One UI 5.1.1 sur ses anciens pliables, à commencer par le Galaxy Z Fold4, qui l’a obtenu le lendemain. One UI 5.1.1 est la version livrée sur les nouveaux Galaxy Z Fold5 et Z Flip5, et elle apporte des fonctionnalités supplémentaires qui pourraient s’avérer très utiles.

Samsung a promis que les Z Fold3 et Z Flip3 recevraient une mise à jour vers One UI 5.1.1 en temps voulu, et le déploiement a commencé aujourd’hui en Europe et en Asie.

La nouvelle version est F926BXXU5FWH5 pour le Fold3 et F711BXXU6FWH3 pour le Flip3. Avec la mise à jour, vous obtenez le niveau de correctif de sécurité d’août 2023 et de nombreuses nouveautés.

Le Fold3 et le Flip3 bénéficient tous deux de meilleurs aperçus des applications sur l’écran Récents, d’un moyen plus simple de passer de l’affichage contextuel à l’écran partagé et de la possibilité de restaurer les fenêtres contextuelles accrochées au bord de l’écran. De plus, davantage d’applications peuvent utiliser le mode Flex et la barre d’outils personnalisable du mode Flex avec des commandes multimédias améliorées en mode Flex.

La fonction Quick Share a été améliorée, tandis que Samsung Health bénéficie d’un meilleur coaching du sommeil, de mesures de la température cutanée pendant le sommeil, ainsi que de résumés d’entraînement, d’objectifs, de récompenses et de badges améliorés.

Il existe désormais davantage de styles de date et d’heure pour les filigranes dans l’application Appareil photo, des aperçus remasterisés améliorés, des effets plus faciles à appliquer et vous pouvez copier et coller des filtres et des tons d’une image à une autre.

Vous pouvez glisser-déposer à deux mains, Samsung Internet a bénéficié de quelques améliorations de mise en page, Device Care a amélioré la gestion de la mémoire et Mes fichiers affiche les informations de cache des applications.

Le Fold3 bénéficie de fonctionnalités supplémentaires, comme une disposition améliorée du mode Flex pour les modes Pro de l’appareil photo, une nouvelle option permettant de sélectionner plusieurs images dans Capture View et vous pouvez passer le S Pen au-dessus d’une icône d’application flottante pour voir un aperçu de ladite application.

Comme d’habitude avec les mises à jour, gardez à l’esprit que le déploiement peut être échelonné, de sorte que cela peut prendre quelques jours (ou plus) pour que les nouvelles versions atteignent toutes les unités Fold3 et Flip3 disponibles dans la nature.

Source