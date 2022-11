Samsung Galaxy Z Fold3 et Z Flip3 reçoivent également la mise à jour One UI 5.0

Samsung est en feu avec son déploiement One UI 5.0 et les derniers appareils à obtenir la nouvelle mise à jour du firmware sont les Galaxy Z Fold3 et Z Flip3 – les produits pliables phares de Samsung de l’année dernière. Les utilisateurs qui faisaient partie du programme bêta One UI 5 reçoivent la version de mise à jour du micrologiciel qui se termine par DVK3 et nous pouvons nous attendre à ce qu’il se propage à plus d’utilisateurs dans les prochains jours.

Comme d’habitude, la nouvelle mise à jour apporte le dernier correctif de sécurité de novembre ainsi que les nouvelles fonctionnalités d’Android 13 et de Samsung – les options d’écran de verrouillage et de personnalisation repensées, plus d’options de widget, Bixby Text Call, les modes One UI et plus encore. Nous avons une couverture détaillée des nouvelles fonctionnalités dans nos annonces ici.

Vous vous demandez quand votre téléphone Samsung Galaxy recevra One UI 5.0 ? Consultez le calendrier officiel de déploiement ici

