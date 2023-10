Au cours des dernières semaines, Samsung a rapidement ajouté de plus en plus de ses smartphones au programme bêta One UI 6, et nous avons aujourd’hui deux nouveaux entrants sur le terrain : le Galaxy Z Fold3 et le Galaxy Z Flip3, tous deux sortis en 2021. .

La version bêta est maintenant disponible pour ces deux-là dans la maison de Samsung en Corée du Sud, et si vous y êtes et souhaitez rejoindre le programme bêta, tout ce que vous avez à faire est d’accéder à l’application Samsung Members et d’appuyer sur l’immense bannière One UI 6 que vous avez. je verrai en haut. Ensuite, vous entrez quelques détails et une fois que vous avez terminé, vous pouvez accéder à Paramètres > Mise à jour du logiciel, appuyez sur Télécharger et installer et vous recevrez la dernière version bêta de One UI 6, basée sur Android 14, sous forme de mise à jour logicielle en direct. .

Gardez à l’esprit, cependant, qu’il s’agira probablement d’un téléchargement d’environ 3 Go, alors assurez-vous de disposer de suffisamment d’espace pour le récupérer et que vous disposez d’une connexion qui ne prendra pas beaucoup de temps.

Dans le même temps, Samsung travaille dur sur la première version stable de One UI 6 pour la famille Galaxy S23, et elle pourrait sortir dans les prochaines semaines. Les téléphones plus anciens comme le Fold3 et le Flip3 devront sans aucun doute attendre un peu plus longtemps, mais si Samsung parvient à répéter l’impressionnante cadence de publication des mises à jour de l’année dernière, ce ne sera pas le cas. beaucoup plus long.

Source | Via