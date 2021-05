Samsung Galaxy Z Fold3 et Z Flip3 fuient du matériel promotionnel

Samsung devrait lancer ses nouveaux produits pliables sous les noms Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3, car ils constitueront tous les deux la troisième itération de la gamme respective. Nous ne savons pas quand les téléphones seront officiels, mais nous en avons beaucoup appris sur eux, grâce à une fuite massive.

Plusieurs supports promotionnels censés être confidentiels se sont répandus sur Internet, révélant que le Galaxy Z Fold3 prendra en charge le S Pen, tandis que le Galaxy Z Flip3 passera à une configuration de caméra verticale.









Samsung Galaxy Z Fold3

Le Fold3 sera le premier smartphone pliable avec une caméra sous-écran, ce qui en fait le premier Samsung avec cette fonctionnalité. Il semble que ce sera sur le côté, en raison de la façon dont le téléphone est plié à 90 degrés, permettant aux utilisateurs de prendre note avec le S Pen.

En regardant à l’arrière, le téléphone collera à trois lentilles, positionnées verticalement. Cependant, l’île sera minuscule et le flash LED flottera sur lui-même juste en dessous des tireurs. Nous pouvons également voir que le téléphone se ferme désormais complètement, ne laissant aucun espace entre les deux côtés.











Samsung Galaxy Z Flip3

Le Galaxy Z Flip3 aura Gorilla Glass Victus de tous les côtés et apportera un écran beaucoup plus grand à côté des caméras, permettant d’afficher plus d’informations sur les notifications entrantes. Étant donné que ce pliable est toujours commercialisé comme un accessoire de mode, il aura au moins quatre couleurs, mais chaque appareil aura une approche bicolore.

Source 1 • Source 2 (en chinois) | Passant par