Avec la série Galaxy S21, Samsung a augmenté son calendrier de sortie d’un mois et il semble maintenant que les prochains téléphones pliables de la série Z seront également lancés plus tôt que l’année dernière. Point de presse sud-coréen TheElec rapporte que le Galaxy Z Fold3 et le Z Flip2 devraient tous deux être lancés en juillet.

Le nouveau rapport confirme les rumeurs passées d’écrans LTPO avec caméras sous-écran et prise en charge du stylet S-pen. La double capacité de la batterie du Z Fold3 serait également de 4380 mAh, ce qui est légèrement inférieur au total de 4500 mAh du Z Fold2.

La plus petite capacité de la batterie devrait également se refléter dans un profil plus mince et plus léger. En outre, le panneau principal du Z Fold3 devrait entrer à 7,55 « au lieu des 7,6 » du Z Fold2.

La source (en coréen) | Passant par