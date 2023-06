Samsung Galaxy Z Fold3 et Flip3 reçoivent la mise à jour de sécurité Android de juin 2023 aux États-Unis

Samsung a publié la mise à jour de sécurité Android de juin 2023 pour le Galaxy Z Fold4 et le Galaxy Z Flip4 aux États-Unis il y a quelques jours, et maintenant ce sont leurs prédécesseurs qui reçoivent le dernier correctif de sécurité aux États-Unis.

Samsung Galaxy Z Fold3 (à gauche) avec Samsung Galaxy Z Flip3 (à droite)

La mise à jour de sécurité Android de juin 2023 est disponible pour les appareils Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3 verrouillés et déverrouillés par l’opérateur aux États-Unis. La mise à jour pour les modèles Fold3 et Flip3 verrouillés par l’opérateur ont respectivement les versions de firmware F926USQS3FWE5 et F711USQS4FWE5, tandis que les Fold3 et Flip3 déverrouillés reçoivent la mise à jour avec les firmwares F926U1UES3FWE1 et F711U1UES4FWE1, respectivement.

Si vous vivez aux États-Unis et que vous n’avez pas encore reçu la mise à jour sur votre Galaxy Z Fold3 ou Galaxy Z Flip3, vous pouvez la vérifier manuellement en vous rendant sur votre téléphone. Paramètres > Mise à jour logicielle menu.

