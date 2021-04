Le prochain appareil pliable Galaxy de Samsung semble se rapprocher de sa date de sortie. Les dernières nouvelles viennent de Chine, où le prétendu Samsung Galaxy Z Fold3 a reçu sa certification 3C. La certification précise que le prochain appareil ZFold aura un système à double batterie, totalisant 4275 mAh de capacité de batterie.

Ce système de batterie se compose de deux cellules de batterie individuelles (2 215 mAh + 2 060 mAh). Le système à deux cellules répartit le poids des batteries sur les deux moitiés du téléphone pliable. En regardant ces chiffres, la capacité de la batterie du Z Fold3 est inférieure à la capacité totale de 4500 mAh du Z Fold2. La raison de la capacité plus serrée est supposée être due au facteur de forme plus compact du nouvel appareil.



Samsung Galaxy Z Fold2 5G

Le Samsung Galaxy Z Fold3 arriverait avec un indice IP de résistance à l’eau et à la poussière et avec un numéro de modèle SM-F916. Des rapports récents indiquent une date de lancement pour deux pliables en juillet. Cela peut inclure à la fois le Samsung Galaxy Z Fold3 et le Galaxy Z Flip2 (ou Z Flip3). Cela contraste avec les rapports précédents selon lesquels Samsung pourrait lancer quatre pliables en 2021 et qu’ils lanceraient plus tard dans l’année.

D’autres rumeurs sur le prochain Galaxy Z Fold3 supposaient la prise en charge de l’entrée S Pen (bien que sans emplacement pour le stocker), et qu’il pourrait avoir un écran externe plus petit que celui du Galaxy Z Fold2. Il a également été signalé que le Z Fold3 arriverait avec 256 Go de stockage tandis que le Z Flip2 arriverait dans des configurations de 128 Go et 256 Go.

