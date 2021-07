Samsung Galaxy Z Fold3 apparaît sur TENAA avec des spécifications clés, Flip3 fait également une apparition

Samsung devrait lancer le Galaxy Z Fold3 le 11 août, et il est déjà en cours de certification sur différents marchés avant son arrivée. La dernière liste a révélé que le téléphone avait été approuvé en Chine, où il est apparu sur TENAA avec quelques spécifications clés.

Selon la certification, le smartphone SM-F9260 sera plus fin que son prédécesseur Galaxy Z Fold2 5G, avec une épaisseur de 6,4 mm lorsque l’appareil est déplié. Le Fold3 devrait également avoir une charnière améliorée, supprimant l’espace d’air entre les deux côtés, ce qui signifie qu’il sera plus mince dans les deux facteurs de forme.





Samsung Galaxy Z Fold3

Les dimensions totales du Galaxy Z Fold3 5G sont de 128,1 x 158,2 x 6,4 mm une fois plié, et l’encombrement est à peu près le même que le téléphone précédent. Cela signifie qu’il n’y aurait pas de changements majeurs sur la batterie ou l’écran, et la liste TENAA le confirme – un écran de couverture de 6,2 pouces et une batterie de 4 500 mAh. Nous pouvons également voir que le téléphone fonctionnera sous Android 11.

Selon les fuiteurs, le plus grand changement dans le nouveau téléphone sera la caméra sous-écran sous le grand panneau. Les autres fonctionnalités seront un chipset Snapdragon 888, 12 Go de RAM et un appareil photo ultra-large avec autofocus.

TENAA a également répertorié le SM-F7110, qui est le Galaxy Z Flip3, mais il n’y a aucune information sur les dimensions, la batterie ou toute autre spécification.

