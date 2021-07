Samsung Galaxy Z Fold3 apparaît sur Geekbench avec Snapdragon 888 et 12 Go de RAM

Le Samsung Galaxy Z Fold3 devrait être lancé en août, et bien que Samsung n’ait encore rien divulgué à ce sujet, le smartphone pliable est apparu sur Geekbench avec ses spécifications clés.

Le Galaxy Z Fold3 qui est passé par Geekbench est la variante américaine et le code de modèle sportif SM-F926U. Il fonctionne sous Android 11, dispose de 12 Go de RAM à bord et est alimenté par le SoC Snapdragon 888.

Samsung Galaxy Z Fold3 sur Geekbench

La base de données de référence n’inclut aucune autre spécification du Galaxy Z Fold3, mais ce modèle particulier a récemment obtenu la certification FCC, révélant la prise en charge du S-Pen et la connectivité 5G dans le processus. Il aura également une puce NFC à bord.

Le reste des spécifications attendues comprend le chargement sans fil et une batterie de 4 275 mAh qui tirera de l’énergie via un port USB-C jusqu’à 25 W.

Le Galaxy Z Fold3 comportera deux écrans Super AMOLED – un écran de couverture de 6,23″ et un écran pliable interne de 7,55″.

Pour la photographie, il viendra avec un total de cinq caméras – une configuration triple caméra composée de trois tireurs 12MP, une caméra selfie 16MP sous-écran et un tireur 10MP sur l’écran de couverture.

La source