Samsung continue de mettre à jour ses anciens smartphones pliables vers Android 12L – la version Android sur mesure pour les pliables et les tablettes. Le dernier appareil à obtenir la mise à jour Android 12L avec OneUI 4.1.1 en plus est le Galaxy Z Fold2 qui a été lancé en 2020. Plus tôt ce mois-ci, Samsung a également lancé la mise à jour des séries Z Fold3, Z Flip3 et Tab S8.

La mise à jour du Z Fold2 est livrée avec l’identifiant de version du micrologiciel F916BXXU2HVHA et est disponible en Allemagne pour le moment. D’autres régions devraient recevoir la mise à jour dans les semaines à venir. La mise à jour intègre également le correctif de sécurité de septembre.

La grande nouveauté avec OneUI 4.1.1 et Android 12L est la barre des tâches qui vous permet d’effectuer plusieurs tâches plus rapidement et plus efficacement. Vous pouvez épingler vos applications préférées et passer de l’une à l’autre. Les utilisateurs bénéficient également d’un redimensionnement plus facile de la fenêtre via la poignée de la fenêtre. Vous pouvez également utiliser un geste multi-touch à deux doigts pour lancer la vue multitâche.

Les propriétaires de Galaxy Z Fold2 bénéficient également de la fonction d’extraction de texte dans l’application d’appareil photo stock, de plus d’options de personnalisation dans le clavier Samsung, d’une recherche de fichiers améliorée dans Mes fichiers et de nouvelles options de personnalisation de fond d’écran.

