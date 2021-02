Samsung Galaxy Z Fold2 5G obtient la mise à jour One UI 3.1

Samsung a publié hier la mise à jour One UI 3.1 pour le Galaxy Z Fold, et c’est maintenant le Galaxy Z Fold2 5G qui reçoit la dernière version du skin Android personnalisé de Samsung.

Samsung ne dit pas dans quels pays il installe One UI 3.1, mais il a détaillé les modifications apportées par la mise à jour au smartphone pliable.

Avec One UI 3.1, le multitâche devient plus facile sur le Galaxy Z Fold2 5G, car les utilisateurs peuvent désormais revenir rapidement à trois fenêtres multi-actives précédemment ouvertes sur l’écran principal via l’onglet Récents, tout en pouvant également apporter deux Multi -Windows actifs de l’écran principal à l’écran de couverture.

Vous pouvez également ouvrir une fenêtre multiple directement à partir des notifications dans le panneau rapide maintenant en appuyant longuement sur la notification appropriée, puis faites-la glisser et déposez-la sur l’écran. En outre, les notifications dans le panneau rapide sont désormais classées par catégorie et vous pouvez rapidement basculer entre les différentes commandes multimédias dans le panneau rapide avec des gestes de balayage.

Avec One UI 3.1, Samsung synchronise les widgets météo sur les écrans principal et de couverture pour offrir les mêmes informations aux utilisateurs tout en leur permettant d’éteindre ces écrans avec un double-clic ou une touche de la paume.

Samsung a également apporté quelques améliorations à l’application Appareil photo. Il vous permet désormais d’ajuster la position des commandes lors de la prise de vue en mode Flex, qui dispose également des boutons Supprimer et Partager dans la fenêtre d’aperçu.

De plus, lorsque vous passez des appels vidéo en mode Flex, vous pouvez remplir la moitié supérieure de l’écran avec la vidéo de la personne à l’autre bout.

En plus de toutes ces améliorations, Samsung a mis à jour les thèmes Lumière et Sombre sur le Galaxy Z Fold2 5G avec One UI 3.1 et a repensé le curseur de volume vertical pour réduire l’encombrement visuel de l’écran.

