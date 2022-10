Samsung Galaxy Z Fold 5 : tout ce que vous devez savoir

Samsung a dévoilé la dernière version de ses smartphones pliables en août avec les débuts du Samsung Galaxy Z Fold 4. Le géant coréen ne reste cependant pas immobile, car des rumeurs commencent déjà à faire surface sur ce que nous devrions attendre de son successeur. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le Samsung Galaxy Z Fold 5.

Quand sortira le Samsung Galaxy Z Fold 5 ?

Il n’y a pas encore de date officielle de Samsung, mais la société a un calendrier de sortie assez défini pour ses modèles phares. Voici quand les générations précédentes sont arrivées :

Comme les deux dernières générations sont sorties en août, nous pensons qu’il y a fort à parier que le Samsung Galaxy Z Fold 5 sera dévoilé en août. Août 2023.

Combien coûtera le Samsung Galaxy Z Fold 5 ?

Les téléphones pliables restent toujours dans le niveau supérieur des appareils haut de gamme, donc lorsque Samsung met à jour le catalogue Fold, vous pouvez être sûr qu’il ne sera pas bon marché. En tant que guide du type de prix que vous examinerez, voici comment les deux générations précédentes se sont alignées :

Samsung Galaxy Z Fold 4 :

256 Go : 1 799 $/1 649 £/1 799 €/154 999 ₹

512 Go : 2 009 $/1 769 £/1 919 €/164 999 ₹

1 To : 2 249 $/2 019 £/2 159 €/184 999 ₹

Samsung Galaxy Z Fold 3 :

256 Go : 1 799 $/1 599 £/1 799 €/149 999 ₹

512 Go : 1 899 $/1 699 £/1 899 €/157 999 ₹

Comme vous pouvez le voir, certains prix sont restés les mêmes entre les modèles, tandis que d’autres ont augmenté. Avec l’invasion russe en cours de l’Ukraine, entraînant une hausse des prix de l’énergie et des taux d’inflation à travers le monde instables, il semble peu probable que vous voyiez une grande réduction des coûts lorsque le Samsung Galaxy Z Fold 5 arrivera.

Samsung Galaxy Z Fold 4 Dominik Tomaszewski / Fonderie

Qu’en est-il des nouvelles spécifications et fonctionnalités du Samsung Galaxy Z Fold 5 ?

Il reste encore un certain temps avant l’arrivée du nouveau Fold, mais nous avons commencé à voir quelques rumeurs émerger sur ce que Samsung prévoit d’introduire dans la mise à jour. Jusqu’à présent, les principales fuites proviennent du site technologique coréen The Elec, qui a rapporté que, comme pour le prochain Samsung Galaxy Z Flip 5, le nouveau Fold 5 sera livré avec le dernier chipset Snapdragon 8 Gen 2, qui devrait être lancé à Sommet Snapdragon de Qualcomm en novembre. Jusqu’à présent, nous avons vu les premiers rapports selon lesquels le chipset offrira une efficacité énergétique améliorée ainsi qu’une meilleure gestion de la chaleur pour garantir que les téléphones ne chauffent pas autant en cas d’utilisation intensive.

L’article indique également que Samsung s’en tient au triple réseau de caméras du Fold 5, qui sera composé d’un capteur principal de 50Mp (le Samsung ISOCELL GN3), vraisemblablement flanqué d’un téléobjectif ultra large de 12Mp et de 10Mp comme dans le Fold 4. L’Elec déclare que la caméra selfie comportera un capteur 12Mp, ce qui sera une légère augmentation par rapport à celui de 10Mp actuellement sur le Fold 4.

Comme Samsung a introduit un nouveau mécanisme de charnière dans le Fold 4, nous ne nous attendons pas vraiment à voir beaucoup de changement dans la construction de la prochaine génération. Ainsi, le Fold 5 pourrait partager bon nombre des mêmes spécifications que le Galaxy Z Fold 4, qui comprenait un écran de couverture AMOLED de 6,2 pouces, le rabattable interne étant un panneau AMOLED de 7,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il y avait aussi des haut-parleurs stéréo, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2, 5G, une batterie de 4400 mAh prenant en charge une charge de 25 W, ainsi qu’un indice d’étanchéité IPX8.

Évidemment, nous continuerons à mettre à jour cet article au fur et à mesure que de plus amples informations seront disponibles, alors assurez-vous de le consulter régulièrement. En attendant, vous pouvez voir à quoi le Samsung Galaxy Z Fold 5 sera confronté en regardant nos meilleurs smartphones et meilleurs téléphones à venir en 2022.