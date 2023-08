Samsung Galaxy Z Fold 5 contre Samsung Galaxy Z Fold 4

À première vue, le nouveau Galaxy Z Fold 5 ressemble remarquablement au Galaxy Z Fold 4, ce qui signifie que l’ancien modèle pourrait toujours être une très bonne option, surtout si vous le trouvez à prix réduit. D’un autre côté, le modèle mis à jour présente quelques changements importants qui, pour beaucoup, peuvent être cruciaux lors du choix d’un nouveau smartphone pliable.

Et si vous possédez déjà un Z Fold 4 ? Est-ce que cela vaut vraiment la peine d’être mis à niveau ? Plongeons dans une comparaison du Galaxy Z Fold 5 avec son prédécesseur, le Galaxy Z Fold 4, pour comprendre cette évolution.

Concevoir et construire

En commençant par le design, les Galaxy Z Fold 5 et Z Fold 4 présentent le mécanisme de pliage caractéristique de Samsung. Le Galaxy Z Fold 5 affiche des dimensions de 129,9 x 154,9 x 6,1 mm une fois déplié et de 67,1 x 154,9 x 13,4 mm une fois plié. D’autre part, le Z Fold 4 mesure 130,1 x 155,1 x 6,3 mm une fois déplié et 67,1 x 155,1 x 14,2-15,8 mm une fois plié. Le Z Fold 5 est légèrement plus léger, pesant 253 g, contre 263 g du Z Fold 4. Bien entendu, les deux sont des appareils encombrants et lourds par rapport aux téléphones ordinaires.

Et les deux disposent d’un écran de couverture AMOLED de 6,2 pouces à 120 Hz, offrant des visuels éclatants et des interactions fluides. Le Z Fold 5 a un rapport hauteur/largeur plus grand de 23,1:9, tandis que le Z Fold 4 a un rapport hauteur/largeur de 21,1:9. Cependant, les écrans pliables internes sont exactement les mêmes : les deux téléphones proposent un écran interne pliable AMOLED de 7,6 pouces à 120 Hz avec un rapport hauteur/largeur de 21,6:18.

Ils offrent également une gamme d’options de couleurs pour répondre à différents goûts. Le Z Fold 5 est disponible en Icy Blue, Phantom Black, Cream, Grey et Blue. Le Z Fold 4 propose Graygreen, Phantom Black, Beige et Burgundy.

Cependant, l’un des changements les plus importants dans la construction est que la charnière du Galaxy Z Fold 5 a été améliorée, apportant deux améliorations significatives.

La première est que le pli de l’écran intérieur Infinity Flex est beaucoup moins évident. Deuxièmement, le Galaxy Z Fold 5 se plie désormais complètement à plat. Il n’y a plus d’espace gênant entre les deux moitiés de l’écran comme sur les générations précédentes de Fold. Cela contribue non seulement à un profil plus mince du téléphone, mais atténue également le risque de débris comme du sable ou de petits objets s’infiltrant entre les deux parties de l’écran intérieur, réduisant ainsi le risque de dommages.

Il convient également de mentionner que le S Pen conçu pour le Galaxy Z Fold 5 est désormais 41 % plus fin. De plus, un avantage notable est que l’étui S Pen accompagnant le Galaxy Z Fold 5 est plus épuré que son homologue du Z Fold 4. En conséquence, le transporter est une expérience plus ergonomique et moins encombrante.

En termes de conception et de construction, les changements les plus importants concernent le poids, les dimensions, les couleurs, un rapport hauteur/largeur légèrement différent dans l’écran externe et bien sûr la charnière pliable à plat du Galaxy Z Fold 5. À part cela, ils sont presque les mêmes téléphones à l’extérieur.

Spécifications et performances

Sous le capot, le Z Fold 5 est alimenté par le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, offrant des capacités de traitement améliorées par rapport au Snapdragon 8+ Gen 1 du Z Fold 4. Dans le test Geekbench 5 Multi-core, le Z Fold 5 a marqué 4740 points, tandis que le Z Fold 4 a marqué 3636 points, l’avantage en termes de performances du modèle le plus récent est donc évident.

Les deux modèles sont livrés avec 12 Go de RAM et des options de stockage de 256 Go, 512 Go et 1 To. Cependant, le Z Fold 5 utilise la technologie de stockage UFS 4.0 plus rapide, contribuant à un accès plus rapide aux données et aux temps de chargement des applications.

Ils offrent tous deux un scanner d’empreintes digitales latéral, une connectivité 5G, NFC et prennent en charge l’enregistrement vidéo jusqu’à 8K, s’adressant aux utilisateurs à la recherche d’une création multimédia de haute qualité. Une petite différence est Bluetooth 5.3, car le Z Fold 4 avait Bluetooth 5.2. Les deux téléphones disposent du Wi-Fi 6E tri-bande.

Caméra et vidéo

La configuration de la caméra arrière du Z Fold 5 comprend un capteur principal de 50 MP avec une ouverture f/1,8, un téléobjectif 3x de 10 MP avec un zoom spatial 30x et un objectif ultra-large de 12 MP à 123 degrés. En revanche, le Z Fold 4 comprend un appareil photo principal similaire de 50 MP, un téléobjectif 3x de 10 MP avec un zoom spatial 30x et un objectif ultra grand-angle de 12 MP à 123 degrés. Cependant, le Z Fold 5 intègre un système de caméra sous-écran plus avancé avec une résolution de 4MP, ce qui améliore les performances de la caméra frontale.

Pour être honnête, cependant, vous ne verrez pas beaucoup de différence dans les photos prises avec ces téléphones. Ce sont fondamentalement les mêmes appareils photo, et seules des différences entre eux peuvent apparaître dans les logiciels et les algorithmes responsables du traitement des photos.

Vous pouvez voir la qualité de ces photos dans nos tests du Galaxy Z Fold 5 et du Galaxy Z Fold 4.

Batterie en charge

Les deux modèles sont équipés d’une batterie de 4 400 mAh et prennent en charge une charge de 25 W. Cela garantit une autonomie fiable pour prendre en charge les écrans pliables et les processeurs puissants. Cependant, il est important de noter que les progrès du Z Fold 5 en matière d’efficacité du processeur conduisent à une consommation d’énergie optimisée. Lors de notre test de batterie, il a obtenu un score respectable de 11 heures et 10 minutes, tandis que le Galaxy Z Fold 4 n’a duré que 7 heures et 40 minutes.

Vous bénéficiez également du chargement sans fil Qi intégré et vous pouvez charger sans fil des écouteurs ou d’autres appareils compatibles avec la charge inversée sur les deux modèles.

Le Galaxy Z Fold 5 est fourni avec One UI 5, l’interface personnalisée de Samsung construite sur Android 13. Le précédent Z Fold 4 a également reçu la mise à niveau One UI 5 cette année – cependant, il est susceptible de recevoir moins de mises à jour logicielles ultérieures par rapport au nouveau Z. Fold 5. Dans l’ensemble, One UI 5 est un skin Android robuste accompagné d’une collection d’applications préinstallées. Samsung présente les capacités multitâches les plus avancées et une optimisation exceptionnelle des applications parmi tous les appareils pliables disponibles.

Pour maximiser l’utilité de son écran de 7,6 pouces, le Galaxy Z Fold 5 permet aux utilisateurs d’utiliser trois applications simultanément, avec plusieurs améliorations utiles par rapport à son prédécesseur. Pour commencer, il y a une commodité supplémentaire : vous pouvez lancer le mode multi-fenêtres en faisant glisser vers le haut avec deux doigts depuis le bas ou le côté de l’écran.

De plus, la barre des tâches inférieure de l’écran présente désormais les quatre applications les plus récemment utilisées, soit une augmentation par rapport aux deux affichées sur le Fold 4. De plus, vous pouvez facilement convertir n’importe quelle application en une fenêtre flottante en faisant glisser vers le bas depuis le coin supérieur droit de l’écran. écran.

Enfin, une inclusion importante dans les fonctionnalités du Z Fold 5 est la prise en charge du glisser-déposer à deux mains. Cela signifie, par exemple, que vous pouvez appuyer et maintenir une image dans votre galerie de photos d’une main, tout en activant simultanément l’application de messages de l’autre main, puis transférer l’image de manière transparente entre les deux applications.

Prix ​​et disponibilité

Le Galaxy Z Fold 5 commence à partir de 1 799 $/1 749 £ (256 Go), mais il existe deux versions plus volumineuses qui coûtent 1 919 $/1 849 £ (512 Go) et 2 159 $/2 049 £ (1 To). Chaque version est livrée avec 12 Go de RAM.

Vous pouvez acheter un Z Fold 5 directement auprès de Samsung, ainsi que chez Best Buy aux États-Unis, ainsi que chez Currys et John Lewis au Royaume-Uni.

Le Samsung Galaxy Z Fold 4 est désormais moins cher, à partir de 1 599 $/1 649 £ avec 256 Go de stockage. Vous pouvez également obtenir d’autres variantes de stockage : 512 Go pour 1 919 $ (réduit au moment de la rédaction à 1 499 $)/1 769 £ et 1 To pour 1 959 $/2019 £.

Vous pouvez toujours acheter le Galaxy Z Fold 4 directement auprès de Samsung. Il est également disponible auprès de détaillants tels qu’Amazon et Best Buy aux États-Unis, ainsi qu’Amazon, Currys et John Lewis au Royaume-Uni.

Étonnamment, le Galaxy Z Fold 5 n’a pas complètement remplacé le Galaxy Z Fold 4, car les deux téléphones sont disponibles chez Samsung en même temps. Cependant, le site Internet de Samsung affiche un message concernant l’indisponibilité de certains coloris et capacités de stockage, on peut donc s’attendre à ce que le Galaxy Z Fold 4 soit bientôt arrêté.

Verdict

Les améliorations en termes de processeur et de charnière justifient le prix du Z Fold 5, qui est le même que celui du Fold 4 l’année dernière. Le Fold 4 est désormais un peu moins cher, mais les deux restent des téléphones très chers.

Dans l’état actuel des choses, si vous envisagez d’acheter un pliable Samsung, le Z Fold 5 est celui que nous vous recommandons de choisir. Compte tenu des offres de reprise alléchantes disponibles, cela pourrait être beaucoup plus abordable si vous souhaitez vous débarrasser d’un téléphone récent.

Compte tenu des ressemblances substantielles entre le Z Fold 5 et le Z Fold 4, les distinctions entre ces deux pliables risquent d’échapper à l’attention de la plupart des utilisateurs au quotidien. Ce dernier, étant l’un des meilleurs pliables de l’année dernière, n’a certainement pas été éclipsé par l’arrivée du Z Fold 5. Donc, si vous tombez sur un Z Fold 4 à prix réduit et que vous ne vous souciez pas d’avoir le processeur et le pliage plus rapides -écran plat, ce téléphone vous servirait en effet bien.

Cependant, si vous vous aventurez dans les appareils pliables pour la première fois ou si votre dernière mise à niveau remonte à quelques années, les améliorations introduites dans le Galaxy Z Fold 5 devraient en faire celui à acheter. Le design plus élégant et plus léger est sans aucun doute l’aspect le plus attrayant, suivi de près par l’apparence homogène lorsque l’appareil est fermé. Étant le téléphone le plus récent, il bénéficiera également d’au moins une mise à jour Android supplémentaire et sera pris en charge plus longtemps que le Z Fold 4.

En fin de compte, le Galaxy Z Fold 5 représente une évolution plutôt qu’une révolution.

Spécifications

Galaxy Z Fold 5 :

Déplié : 129,9 x 154,9 x 6,1 mm

Plié : 67,1 x 154,9 x 13,4 mm

253g

Écran de couverture AMOLED 6,2 pouces 120 Hz (23,1:9)

Écran interne pliable AMOLED de 7,6 pouces, 120 Hz (21,6:18)

Gorilla Glass Victus 2 sur l’écran avant et arrière

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

12 Go de RAM

256 Go/512 Go/1 To de stockage UFS 4.0

Caméras arrière : 50 Mp principale f.1.8, 10 Mp f/2.4 téléobjectif 3x, 12 Mp f/2.2 ultra-large à 123 degrés

Caméra sous écran 4Mp f/1.8

Caméra de couverture 10Mp f/2.2

Enregistrement vidéo jusqu’à 8K

Batterie de 4 400 mAh avec charge de 25 W

Scanner d’empreintes digitales latéral

Wi-Fi 6E

Bluetooth5.3

5G

NFC

Disponible en bleu glacé, noir fantôme, crème, gris, bleu

Galaxy Z Fold 4 :