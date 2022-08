Samsung Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 : une fuite apparente suggère une hausse des prix

Le prochain Samsung Galaxy Z Fold 4 et Retournement Z 4 les téléphones pourraient connaître des augmentations de prix, si l’on en croit les informations publiées sur Twitter.

La prochaine gamme de pliables de Samsung devrait être dévoilée le 10 août au salon de l’entreprise. Galaxie déballée vitrine. Les deux téléphones pliables pourraient connaître une hausse de prix, selon le mot mercredi de Steve Hemmerstoffer, dont le compte Twitter est OnLeaks.

Les prix affichés sont en euros et affichent des augmentations sur tous les appareils. L’année dernière, la base Pliage en Z 3 lancé à 1 695 €. Cette année, dit Hemmerstoffer, ce prix passera à 1 799 € (environ 1 840 $) pour la version 256 Go, soit une augmentation de 6 % du prix. Le modèle de 512 Go coûtera 1 919 € (environ 1 963 $), selon les chiffres divulgués. La conversion en dollars est basée sur le taux de change en vigueur.

La Retournement Z 3 lancé à 999 € l’année dernière. Si les chiffres de Hemmerstoffer sont corrects, le modèle Z Flip 4 128 Go coûtera 1 109 € (environ 1 136 $), une augmentation de 11 % par rapport au prix du téléphone précédent. Le modèle de 256 Go coûterait 1 169 € (environ 1 198 $).

La rumeur Montre Galaxy 5 verra également une hausse de prix, de 309 € à 329 € (environ 337 $) pour le modèle de base de 44 mm, ce qui représenterait une autre augmentation de 6 %. Le modèle 4G coûtera 379 € ou 388 $, selon OnLeaks, tandis que la rumeur selon laquelle la prochaine Galaxy Watch 5 Pro 45 mm commencera à 469 € (481 $) et coûtera 499 € (511 $) avec 4G.

Samsung n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Une hausse des prix pliables pourrait être liée à une multitude de problèmes autour de la chaîne d’approvisionnement mondiale, car le monde est actuellement confronté à inflation du côté de l’offre. Les problèmes de fabrication causés par la pandémie rendent les pièces difficiles à trouver. Avec une demande accrue et une offre limitée, le coût des composants a augmenté. Par exemple, alors que les livraisons mondiales de PC ont baissé de 3 % au premier trimestre 2022, les revenus des PC augmenté de 15 %suggérant que les fabricants de PC gagnent plus d’argent tout en vendant moins de produits.

Voici un aperçu sur comment regarder Unpacked de Samsung événement la semaine prochaine.