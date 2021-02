Samsung devrait lancer cette année la troisième génération de son smartphone Galaxy Z Fold. Avant que Samsung ne fasse toute annonce officielle sur le prochain smartphone Galaxy Z Fold, des rendus du Samsung Galaxy Z Fold 3 ont fait surface, faisant allusion au design que Samsung pourrait porter pour son prochain smartphone pliable et suggérant qu’il pourrait venir avec le support S Pen. Récemment, il a été affirmé que le Samsung Galaxy Z Fold 3 pourrait être équipé d’un écran interne de 7 pouces et d’un écran externe de 4 pouces.

Le concept récent vient du concepteur Ben Geskin, qui a partagé des images d’un «Samsung Galaxy Z Fold 3 Ultra» sur son Twitter. Les rendus montrent un module de caméra similaire au Samsung Galaxy S21 Ultra récemment lancé et montrent un S Pen à côté de l’appareil lui-même. De plus, le rendu suggère des écrans bord à bord à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du smartphone. Bien que les rendus ne montrent rien en dehors de la conception de l’appareil et du S Pen, il est rapporté que Samsung inclura un écran de 7 pouces à l’intérieur du Samsung Galaxy Z Fold 3 et un écran de 4 pouces à l’extérieur. .

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 devrait être lancé en juin de cette année et il est dit que Samsung pourrait utiliser des transistors à couche mince à oxyde polycristallin (LTPO) à basse température sur l’écran pour une meilleure efficacité énergétique.

De plus, le prochain smartphone Samsung Galaxy Z Fold serait également plus fin et plus léger que son prédécesseur, le Samsung Galaxy Z Fold 3. Le smartphone devrait également être équipé d’une caméra frontale intégrée, d’un écran 120 Hz et d’un 3900 Batterie mAh.