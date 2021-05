Samsung Galaxy Z Fold 3 obtient la date de lancement possible

Le monde des smartphones est ennuyeux un F pour le moment, car nous sommes potentiellement à des mois de la prochaine version du téléphone. Google nous a dit qu’un Pixel 5a arriverait dans quelques mois et Sony a fait de même avec le Xperia 1 III, mais des entreprises comme Motorola et Samsung n’ont pas dit grand-chose. Cela pourrait être dû au fait que Samsung tente de fixer une date, de nouveaux rapports suggérant que le mois d’août est arrivé.

Un rapport sur Actualités Yonhap dit que Samsung envisage d’août pour lancer potentiellement le Galaxy Z Fold 3, le Galaxy Z Flip 3 (nous sautons le Z Flip 2, semble-t-il) et le Galaxy S21 FE.

Aucun autre détail n’a été établi aujourd’hui, seulement que s’il était lancé en août, ce serait plus tôt que l’année précédente. Nous avons eu le Galaxy Z Fold 2 en septembre 2020 suivi du Galaxy S20 FE en octobre.

Vous remarquerez qu’un Galaxy Note 21 n’a pas du tout été mentionné et c’est parce que Samsung l’a dit ne sortira pas de Galaxy Note cette année, après avoir dit que les rumeurs d’une telle décision étaient incorrectes. Ils sont maintenant en train de «rationaliser» les versions de téléphones et c’est plus que probable parce que les lignes Note et Galaxy S sont trop similaires ces jours-ci. La série Fold est probablement le remplacement approprié pour cela aussi.

Août, les gars.