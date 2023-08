Samsung Galaxy Z Flip5 pour examen

Le monde bouge vite ! Pas plus tard que la semaine dernière, nous étions au dévoilement par Samsung des derniers pliables Galaxy et aujourd’hui nous les avons au bureau et pour examen !

Ceci est notre déballage du Galaxy Z Flip5. Comme tous les Galaxies de Samsung, le Galaxy Z Flip5 est livré avec un câble USB et quelques dépliants.

Nous avons également l’étui Clear Gadget en option pour le Galaxy Z Flip5, qui ajoute une certaine protection, et une béquille sans enlever la superbe couleur du téléphone.

Le Galaxy Z Flip5 offre la même sensation au toucher, à l’ouverture et à la fermeture que son prédécesseur. Mais regardez un peu plus près et vous remarquerez que le léger écart a disparu. Le téléphone se ferme parfaitement à plat, ce qui le rend un cheveu plus fin qu’auparavant.

Le nouvel écran plus grand est un changement beaucoup plus notable. Avec quelques retouches, il peut également être rendu utile. Vous pourrez exécuter presque n’importe quelle application dessus, éliminant ainsi le besoin d’ouvrir le téléphone en un clin d’œil.









Le Galaxy Z Flip5 vs le Z Flip4, pas d’écart

À l’intérieur, le Galaxy Z Flip5 ressemble beaucoup à son prédécesseur. À l’arrière, nous voyons Samsung passer d’un panneau de verre mat à un panneau brillant. Il retient désormais plus les empreintes digitales et les taches qu’auparavant.

Restez à l’écoute pour notre examen complet, avec toutes nos découvertes sur le nouveau produit phare à clapet de Samsung !