Samsung Galaxy Z Flip5, Fold5 désormais en vente sur les marchés de la première vague

Samsung vend maintenant ses tout nouveaux pliables, les tablettes de la série Galaxy Tab S9 et les montres intelligentes de la série Galaxy Watch6 en vente libre sur plus de 50 marchés, dont la Corée du Sud, les États-Unis, la Chine, l’Allemagne, la France, Singapour et le Royaume-Uni. Le déploiement mondial devrait être terminé plus tard ce mois-ci. Il est confirmé que tous les nouveaux appareils Samsung seront mis en vente libre en Inde le 18 août.

Le Galaxy Z Flip5 commence à 1 000 $ / 1 200 € / 1 050 £ et vous pouvez consulter les offres Galaxy Z Flip5 sur le Magasin américain Samsung.

Le prix du Galaxy Z Fold5 passe de 1 800 $/1 900 €/1 750 £. Vous pouvez en savoir plus sur les offres Galaxy Z Fold5 sur le Boutique en ligne Samsung.

La Galaxy Tab S9 commence à 800 $/900 €/800 £, la Galaxy Tab S9+ coûte 1 000 $/1 120 €/1 000 £ tandis que la Galaxy Tab S9 Ultra est fixée à 1 200 $/1 340 €/1 200 £. Vous pouvez saisir une tablette Galaxy Tab S9 à partir du Magasin américain Samsung.

La Galaxy Watch6 coûte 300 $ / 320 € / 290 £ dans sa version de base uniquement Bluetooth de 40 mm, tandis que la Watch 6 Classic coûte 400 $ / 420 € / 370 £ dans sa taille de 43 mm. Découvrez les modèles Galaxy Watch6 sur Samsung États-Unis.

Samsung Galaxy Z Fold5

Samsung Galaxy Z Flip5

Samsung Galaxy Tab S9 Ultra

Samsung Galaxy Tab S9+

Samsung Galaxy Tab S9

Samsung Galaxy Watch6 classique

Montre Samsung Galaxy6

Nous pouvons percevoir une commission sur les ventes éligibles.