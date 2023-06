Samsung Galaxy Z Flip5 émerge également dans une image promotionnelle divulguée

Après la fuite de l’image promotionnelle du Galaxy Z Fold5 plus tôt dans la journée, vient un look officiel du Galaxy Z Flip5. L’image divulguée montre le grand écran de couverture en forme de dossier du prochain pliable qui, selon les rumeurs, mesure 3,4 pouces de diagonale. Sur la base d’une fuite précédente, l’écran extérieur aura une résolution de 720 x 748 pixels (60 Hz) et exécutera des applications Google optimisées, notamment Maps, Messages et YouTube.







Image promotionnelle du Samsung Galaxy Z Flip5

Le Galaxy Z Flip5 sera équipé d’un Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy avec 8 Go de RAM et 128/256 Go de stockage. Il devrait également disposer d’un écran principal de 6,7 pouces avec une résolution FHD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz ainsi que de deux caméras 12MP.

La batterie devrait atteindre 3 700 mAh avec prise en charge d’une charge de 25 W. Samsung a déjà confirmé qu’il annoncerait les Z Flip5 et Z Fold5 lors d’un événement spécial Unpacked à Séoul, en Corée du Sud, la dernière semaine de juillet, peut-être le 26 juillet.

Source