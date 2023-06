Samsung Galaxy Z Flip5 certifié en Inde

Samsung prépare le lancement de ses prochains téléphones pliables. Le Galaxy Z Flip5 a été repéré sur le site Web du Bureau of Indian Standards (BIS) avec le numéro de modèle SM-F731B, signalant sa disponibilité imminente.

La certification ne révèle aucun autre détail sur le téléphone, cependant, le téléphone doit être annoncé aux côtés du Galaxy Z Fold5, et éventuellement de la série Galaxy Watch6 le 26 juillet, et devenir immédiatement disponible en Inde le même jour. L’Inde était dans la première vague pour les Galaxy Z Fold4 et Flip4.

En ce qui concerne les spécifications, nous nous attendons à ce que le nouveau Flip présente un écran de couverture plus grand – un panneau de 3,4 pouces 720x748px 60Hz avec prise en charge des applications Google spécialement optimisées.

Le reste des spécifications est un Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy, une configuration de caméra large + ultra large 12MP familière, 8 Go de RAM et 128 Go ou 256 Go de stockage.

La capacité de la batterie devrait rester de 3 700 mAh avec un support de charge de 25 W.

