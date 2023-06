Samsung Galaxy Z Flip5 : ce que l’on sait jusqu’à présent

Le Samsung Galaxy Z Flip5 rejoindra le Z Fold5 lors de l’événement estival Unpacked de Samsung à Séoul la dernière semaine de juillet. Étant l’un des téléphones les plus attendus de l’année, il y a eu beaucoup de rumeurs et de fuites pour nous donner plus qu’une idée approximative de ce que le téléphone apportera.

Alors rassemblons toutes les rumeurs sous un même toit. C’est tout ce que nous savons à ce jour sur le Galaxy Z Flip5.

Affichage de couverture plus grand

Le plus grand changement, littéralement, est l’affichage de la couverture. Il est passé d’un écran de 1,9 pouces et 260x512px à peine utilisable à un écran de 3,4 pouces 720x748px qui occupe la majeure partie de la couverture.

Le nouvel écran a un aspect intéressant, semblable à une icône de dossier, et ne laisse de place qu’au système à double caméra et au flash.

Samsung fera un meilleur usage du plus grand écran de couverture en y exécutant des applications Google spécialement optimisées. Les cartes, les messages et YouTube seront tous fonctionnels sur le nouvel écran, rendant enfin le Galaxy Z Flip utilisable sans qu’il soit nécessaire de l’ouvrir.







Image promotionnelle du Samsung Galaxy Z Flip5

Nouvelle charnière qui se ferme à plat

L’une des plus grandes plaintes des utilisateurs avec les pliables de Samsung a toujours été le pli et le fait qu’ils ne se ferment pas à plat.

Selon tous les rapports, Samsung a fait des progrès sur les deux plans grâce à une nouvelle conception de charnière. Apparemment, grâce à un nouveau mécanisme de charnière pliante « gouttelette », le Galaxy Z Flip5 pourra se fermer à plat et avoir une charnière moins visible.







Brevet de charnière d’écran pliable Samsung Display « droplet » de 2016

Résistance IP58

Les nouveaux pliables de Samsung pourraient présenter la cote de protection la plus élevée parmi tous les autres pliables. Ce n’est pas une surprise – jusqu’à cette année, Samsung était le seul fabricant à avoir atteint la résistance à l’eau dans les pliables.

Le Galaxy Z Flip5 améliorera la cote de IPx8 à IP58, ce qui signifie qu’il y aura une certaine forme de protection contre la poussière (c’est le 5) et un degré élevé de protection contre l’eau (c’est le 8). Techniquement, le Galaxy Z Flip5 pourra supporter d’être immergé dans 1 mètre d’eau jusqu’à 30 minutes plus une profondeur et une durée supplémentaires, spécifiées par Samsung lui-même.

Snapdragon 8 Gen 2 avec 8 Go de RAM

C’est plutôt évident, mais le Galaxy Z Flip5 obtiendra une bosse sur le dernier Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy (c’est-à-dire une version plus cadencée que la version standard) avec 8 Go de RAM et 128 Go (UFS 3.1) et 256 Go (UFS 4.0).









Rendus du Samsung Galaxy Z Flip5

En ce qui concerne les spécifications, le Galaxy Z Flip5 conservera la batterie de 3700 mAh et la vitesse de charge de 25 W de son prédécesseur, ainsi que les spécifications d’affichage et d’appareil photo – cela signifie un écran FHD + de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et trois caméras – un ultra large et un large et le dos, et un selfie à l’intérieur.

L’écran pourrait avoir une bosse de luminosité et les caméras une bosse dans les objectifs ou les capteurs.

Toujours du côté des spécifications, attendez-vous à ce que le Galaxy Z Flip5 bénéficie du support DeX. Pour l’utiliser, vous avez besoin d’un câble HDMI compatible ou sans fil sur les téléviseurs et moniteurs prenant en charge Miracast. Sur les PC, vous n’avez besoin que d’un câble USB, à condition que le système d’exploitation soit Windows 10 ou Windows 11.

Enfin, selon certaines rumeurs, Samsung doublerait la production du Galaxy Z Flip5 par rapport à son prédécesseur, signalant des attentes plus élevées.