Samsung Galaxy Z Flip5 aura un écran de couverture beaucoup plus grand, un pli invisible

Le prochain Galaxy Z Flip5 de Samsung, qui ne devrait pas être lancé avant quelques mois, pourrait corriger deux des principaux problèmes que les gens ont encore avec son prédécesseur, le Z Flip4. Du moins si la rumeur d’aujourd’hui à ce sujet se concrétise. Dans le coin de la rumeur, il y a le fait qu’elle vient du PDG de Display Supply Chain Consultants, Ross Young, qui a été précis sur de telles choses dans le passé. Dans l’autre coin, il y a le fait qu’il se trompe parfois, alors gardez cela à l’esprit.

Quoi qu’il en soit, nous espérons que le Galaxy Z Flip5 sera effectivement, comme le prétend Young, doté d’un écran de couverture beaucoup plus grand. Ce sera apparemment autour de 3,3″ à 3,4″, ce qui est un ordre de grandeur supérieur à l’écran de 1,9″ que nous obtenons actuellement sur le Flip4.

Comme je l’ai dit à mes Super Followers hier, il y a quelques changements importants à venir sur le Z Flip 5… pic.twitter.com/rEcD2DvaWw – Ross Young (@DSCCRoss) 1 décembre 2022

Pour ce que ça vaut, le prochain Find N2 Flip d’Oppo, un concurrent direct de la gamme Flip de Samsung, a fui plus tôt dans la journée avec son propre grand écran extérieur. Et bien que celui-ci éclipse clairement le Flip4, le Flip5 pourrait rattraper et même dépasser sa taille supposée de 3,26 pouces.

L’écran interne devrait également être mis à niveau, selon Young, et c’est dans le département des plis. Plus précisément, on dit que le Flip5 arbore une nouvelle conception de charnière qui « réduira la visibilité de la couture ». On ne sait pas si cela réduira également la sensation de pli, mais nous prendrons ce que nous pouvons obtenir ici.

Les concurrents chinois de Samsung ont toujours sorti des appareils avec des plis moins visibles (et moins palpables) dans leurs écrans pliants, il est donc bon de voir la société coréenne faire des progrès ici. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit.