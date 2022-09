Samsung Galaxy Z Flip4 porte tout en vidéo de démontage

Plus tôt ce mois-ci, le Samsung Galaxy Z Flip4 a été soumis à des “ tests de durabilité ” épuisants, comprenant des rayures, des brûlures et (essayer de) le plier, et bien qu’il ait survécu et continué à fonctionner, il y avait une certaine bizarrerie – des bruits de claquement sont venus lorsqu’il était plié vers l’arrière, il ne se fermait plus complètement.

C’est intrigant à coup sûr, c’est pourquoi le même Zack du JerryRigTout La chaîne YouTube recommence, cette fois en démontant la même unité qui a subi ce test, en essayant de trouver la cause de ces pops. Tout est en vidéo pour votre plus grand plaisir ci-dessous.

Si vous aimez voir les entrailles des choses, alors vous avez certainement aimé cela. La dissection commence à partir de la couche protectrice au-dessus de l’écran interne, puis se poursuit avec les pare-chocs en plastique de la lunette. L’écran repose sur une plaque métallique, ce qui le rend légèrement plus facile à retirer que s’il ne le faisait pas.

Une ventouse et une lame de rasoir aident à pénétrer dans les parties arrière, puis il est temps que les composants internes soient exposés. Vous pouvez voir à quel point le capteur principal de l’appareil photo est plus grand que l’ultra large et à quel point la charnière est différente de celle du Flip3. Malheureusement, même en regardant de l’intérieur, on ne sait pas ce qui a causé les bruits de claquement qui se sont produits pendant le test de pliage, car tout semble à peu près correct. Pour couronner le tout, le téléphone est remonté et – surprise, surprise ! – fonctionne toujours.