Samsung Galaxy Z Flip4 Maison Margiela Edition coûtera 2,25 millions de KRW

Plus tôt ce mois-ci, Samsung a annoncé son édition Maison MargielaGalaxy Z Flip4 et Samsung a maintenant confirmé ses prix. Le Z Flip4 exclusif est au prix de 2 255 000 KRW, ce qui se convertit en 1 688 $. Samsung vend un total de 100 unités en Corée du Sud et les ventes officielles commencent le 1er décembre.









Samsung Galaxy Z Flip4 Édition Maison Margiela

Les acheteurs potentiels devront participer à un tirage au sort sur le site Web de Samsung Korea entre 11 h et 18 h, heure locale. Les gagnants seront annoncés le 2 décembre. Les acheteurs peuvent également participer au tirage au sort via la plateforme de trading sud-coréenne KREAM à partir du 1er décembre selon le principe du premier arrivé, premier servi. La Maison Margiela Galaxy Z Flip4 sera également vendue à Hong Kong et en France.

