Samsung Galaxy Z Flip4 et Z Fold4 obtiennent une interface utilisateur stable 5.0 et Android 13

La semaine dernière, Samsung a publié une mise à jour stable de One UI 5.0 basée sur Android 13 pour les Samsung Galaxy Z Flip4 et Z Fold4, mais elle n’a été mise à la disposition que des bêta-testeurs aux États-Unis. Maintenant, le géant coréen de la technologie a ouvert les vannes et seme le nouveau plus largement.

À l’heure actuelle, des rapports proviennent de Corée du Sud, mais nous devrions voir d’autres marchés obtenir les dernières nouveautés de Samsung et Google dans les jours à venir. La mise à jour du micrologiciel est également accompagnée d’un correctif de sécurité de novembre 2022 qui corrige toutes sortes de vulnérabilités de sécurité.

N’oubliez pas non plus de jouer avec le tout nouveau module RegiStar pour Good Lock car il ajoute un geste unique sensible à la pression sur l’écran extérieur. RegiStar fonctionne uniquement sur les téléphones Samsung équipés d’Android 13.

