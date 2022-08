Samsung Galaxy Z Flip4 est ici avec une charnière repensée et une batterie plus grande

Samsung s’est positionné comme le pionnier des téléphones pliables et le Galaxy Z Flip4 est sa meilleure tentative de téléphone pliable à clapet à ce jour. Tout commence par la charnière plus mince qui apporte un espace plus étroit rendant le téléphone plus compact et moins susceptible d’être endommagé.

Le Z Flip4 mesure 84,9 x 71,9 x 17,1 mm à l’état fermé et 165,2 x 71,9 x 6,9 mm lorsqu’il est déplié. Les panneaux de verre à l’arrière sont désormais renforcés avec Corning Gorilla Glass Victus + tandis que le cadre est toujours en aluminium Armor.

Les cadres de l’écran pliant ont également été coupés tandis que la diagonale de l’écran reste de 6,7 pouces. Le panneau est un AMOLED dynamique avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz comme le modèle de l’année dernière. Vous obtenez un format d’image 22:9 et une découpe perforée pour la caméra selfie 10MP.

L’écran de couverture AMOLED mesure 1,9 pouces et offre une résolution de 260 x 512 pixels, tout comme Flip3, mais Samsung a étendu ses fonctionnalités. Vous obtenez un éventail d’options de personnalisation, y compris des panneaux personnalisés et des thèmes qui se synchronisent avec l’interface utilisateur principale du téléphone. Vous pouvez répondre aux messages avec la synthèse vocale et les emojis directement depuis l’écran de couverture.

Il existe une liste croissante de widgets et de commandes de paramètres rapides qui vous permettent de composer vos trois contacts préférés sans ouvrir le téléphone ou contrôler les appareils domestiques SmartThings. Les cartes Samsung Pay seront également visibles directement sur le petit écran.

Le Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm est à la barre aux côtés de 8 Go de RAM et de 128/256/512 Go de stockage.

Le département appareil photo comprend une paire de capteurs 12MP – un appareil photo principal 12MP f / 1,8 stabilisé optiquement avec des pixels de 1,8 µm, qui a déjà été vu sur les Galaxy S20, Galaxy S21 et Galaxy Fold3. Il devrait apporter une amélioration drastique de la qualité d’image par rapport au capteur daté du Flip3.

Le vivaneau ultra-large est le même module 12MP assis derrière un objectif f/2.4 comme l’année dernière.

Le côté logiciel est couvert par OneUI 4.1 en plus d’Android 12 et Samsung apporte de nouvelles options FlexMode avec une UX optimisée pour les applications d’appel vidéo comme Google Meet, Zoom et Facebook Messenger. Le pavé tactile en mode Flex avec des commandes précises sera pris en charge sur plus d’applications tandis que la multi-fenêtre vous permettra de lancer une liste croissante d’applications sur les deux moitiés de l’écran.

Le Z Flip4 reçoit une batterie de 3 700 mAh, contre 3 300 mAh sur le Flip3. Vous pouvez également charger à des vitesses allant jusqu’à 25 W, ce qui est une amélioration bienvenue par rapport aux vitesses de 15 W du Flip de l’année dernière.

Le Galaxy Z Fold4 sera disponible en standard dans les couleurs Graphite, Pink Gold, Bora Purple et Blue. Vous pourrez également configurer un modèle Bespoke Edition via le site Web de Samsung, ce qui vous permet de mélanger et d’assortir jusqu’à 75 combinaisons de couleurs uniques.

Le prix commence à 999 $ / 999 £ / 1 099 Є. Les précommandes sont déjà ouvertes tandis que les ventes ouvertes commencent le 26 août.

Dirigez-vous par ici pour notre examen pratique du Samsung Galaxy Z Flip4.