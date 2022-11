Samsung Galaxy Z Flip4 Édition Maison Margiela dévoilé

Samsung a taquiné sa collaboration avec la maison de haute couture parisienne Maison Margiela le mois dernier pour une édition spéciale Galaxy Z Flip4, qui a été officiellement dévoilée sous le nom de Samsung Galaxy Z Flip4 Maison Margiela Edition.

Samsung affirme que « dans un esprit de non-conformité », il s’est associé à Maison Margiela pour « réinventer le nouveau membre de la famille Galaxy », et chaque élément du Samsung Galaxy Z Flip4 Maison Margiela Edition se concentre sur l’originalité et les valeurs de Margiela. Et vous pouvez voir la philosophie de conception emblématique de Maison Margiela s’étendre du téléphone à l’UX, aux accessoires et à l’emballage.







Samsung Galaxy Z Flip4 Édition Maison Margiela

Le Samsung Galaxy Z Flip4 Maison Margiela Edition est de couleur blanche avec une finition mate “tissée” dans le smartphone. Il embrasse également la maison de couture française décortiqué technique, qui dépouille les couches externes d’un objet pour exposer son noyau qui présente des lignes fines et translucides pour signifier les circuits internes du smartphone.

De plus, le Samsung Galaxy Z Flip Maison Margiela Edition affiche un cadre blanc argenté mat pour “l’équilibre parfait avec le blanc” du smartphone en édition limitée.









L’édition limitée Galaxy Z Flip4 adopte la technique décortiqué de Margiela et arbore un cadre blanc argenté mat

Le Samsung Galaxy Z Flip Maison Margiela Edition est également livré avec un nouveau design UX, qui comprend des icônes et des fonds d’écran sur mesure. Les éléments de conception de Margiela s’étendent également aux accessoires et à l’emballage du téléphone.







Samsung Galaxy Z Flip4 Maison Margiela Edition est livré avec un UX personnalisé

Le smartphone en édition limitée est livré dans une boîte qui révèle la forme du téléphone. Il comprend deux coques de téléphone. L’un est un étui en cuir qui reflète l’esprit de Maison Margiela bianchetto technique. Il comporte une toile blanche et son quatre points emblème signifiant l’anonymat. Samsung affirme que le boîtier est repeint pour créer une texture unique agissant comme une toile, qui pourrait changer avec le temps. Le deuxième boîtier utilise l’anneau de codage numérique emblématique de Maison Margiela, qui est réinventé en tant que porte-anneau.







Le Samsung Galaxy Z Flip4 Maison Margiela Edition est livré avec deux étuis

Le Samsung Galaxy Z Flip4 Maison Margiela Edition sera disponible à Hong Kong, en France et en Corée du Sud à partir du 1er décembre, mais son prix est inconnu.

