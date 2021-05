Samsung Galaxy Z Flip3 pèse le même poids que Flip 5G

Il semble que le prochain clamshell pliable de Samsung, le Galaxy Z Flip3 pèsera exactement le même 183g que son prédécesseur, selon le célèbre pronostiqueur. Univers de glace. Malheureusement, il n’y a plus d’informations dans son rapport pour le moment.

Samsung devrait modifier le design du Galaxy Z Flip3 avec un écran extérieur plus grand, qui partage un couvercle en verre mat avec les deux caméras principales. Le nombre total de caméras devrait rester à trois – probablement un large et ultra-large à l’extérieur et un selfie à l’intérieur (peut-être un sous-écran, comme le Galaxy Z Fold3).

Flip3 183g – Univers de glace (@UniverseIce) 26 mai 2021

Samsung pourrait même expédier le Galaxy Z Flip3 avec un chargeur, mais ne soyez pas excité car il ne s’agit que d’un 15W.

Juillet est le pari actuel pour l’annonce des Galaxy Z Fold3 et Z Flip3 et Samsung prévoit jusqu’à 7 millions de pliables livrés cette année.

Image d’en-tête gracieuseté de LetsGoDitigal.