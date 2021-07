Samsung Galaxy Z Flip3 Lite fera ses débuts aux côtés de Flip3

La première fois que nous avons entendu parler d’une version Lite du Samsung Galaxy Z Flip3, c’était l’année dernière. Mais nous en avons peu entendu parler depuis et certains ont même suggéré que le mode Lite aurait pu être supprimé en raison de la pénurie mondiale de puces. Pourtant maintenant Le héraut de Corée déclenche à nouveau ces rumeurs affirmant que Samsung prépare un modèle Lite pour le prochain événement Unpacked.

Il est clair maintenant que Samsung annoncera le Galaxy Z Flip3 et le Z Fold3, le premier obtenant même une solide baisse de prix selon de nombreuses rumeurs. Mais introduire une version entièrement nouvelle et moins chère du modèle est autre chose. Nous restons quelque peu vigilants sur les informations présentées car nous n’avons presque rien entendu sur le Lite contrairement aux fuites très détaillées pour le Z Flip3 et le Z Fold3.

D’un autre côté, les informations sur l’arrêt du Z Flip3 Lite peuvent être en partie vraies et nous n’avons vu aucune spécification ni aucun rendu car il est encore loin d’être publié. Cela suggère à son tour que le Lite pourrait simplement arriver plus tard dans l’année plutôt que d’être complètement annulé.

