Samsung Galaxy Z Flip3, Fold3 et Note20 testent la version bêta de One UI 5 avec Android 13

Plus tôt dans la journée, Samsung a détaillé les principales fonctionnalités auxquelles vous pouvez vous attendre dans la prochaine version stable de One UI 5 basée sur Android 13. En attendant que cela fasse son chemin vers les téléphones à gauche et à droite, la société poursuit son programme bêta public, permettant désormais à quatre autres appareils d’y accéder.

Nous parlons des Galaxy Z Fold3, Z Flip3, Galaxy Note20 et Note20 Ultra. Ces quatre combinés peuvent désormais goûter au prochain One UI 5 avec Android 13, à la fois aux États-Unis et sur le marché domestique de Samsung en Corée.

Comme d’habitude, si vous avez l’un des téléphones et que vous souhaitez tester la version bêta de One UI 5, vous devez accéder à l’application Samsung Members, puis appuyer sur l’énorme bannière qui apparaîtra en haut, qui annonce le programme bêta. Vous entrez ensuite quelques détails et après cela, vous devriez recevoir une mise à jour en direct de la version bêta normalement en quelques minutes – vous devrez tout au plus attendre quelques heures pour qu’elle arrive.

One UI 5 est livré avec tout ce que Google a intégré à Android 13, ainsi qu’une prise en charge des widgets empilables, de nouvelles options de couleur pour les thèmes dynamiques, de nouveaux gestes pour le multitâche sur écran partagé, une meilleure application My Files, une nouvelle fonctionnalité Bixby Text Call vous permettant de participer à des appels par textos, modes pour les paramètres de l’appareil personnalisés en fonction de scénarios, prise en charge des fonds d’écran vidéo sur l’écran de verrouillage et un nouveau widget Smart Suggestions.

Via 1 | Via 2