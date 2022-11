Samsung Galaxy Z Flip 5G mis à jour vers One UI 5.0

Samsung est sur la bonne voie avec ses mises à jour One UI 5.0 et le dernier appareil pour obtenir la mise à jour basée sur Android 13 est le Galaxy Z Flip 5G qui a été lancé quelques mois après le premier Z Flip de première génération en 2020.

La mise à jour du micrologiciel serait exclusive au modèle 5G pour le moment, bien que Samsung apportera également la mise à jour au modèle LTE conformément au calendrier officiel de déploiement de la mise à jour One UI 5.0. Les propriétaires de Galaxy Z Flip 5G en Europe ont signalé que la mise à jour était disponible pour leurs téléphones et nous pouvons nous attendre à ce que d’autres régions suivent dans les prochains jours.

La dernière mise à jour One UI 5.0 est probablement la dernière mise à jour majeure du micrologiciel pour les deux modèles Galaxy Z Flip de première génération. Les deux ont été lancés avec One UI 2.1 basé sur Android 10 en 2020 et Samsung prend en charge trois mises à jour majeures du système d’exploitation.

