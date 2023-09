Samsung Galaxy Z Flip 5 VS Oppo Find N2 Flip

Les téléphones à clapet font un retour élégant dans le monde des smartphones, offrant une touche nostalgique à la technologie moderne. Le nouveau concurrent dans ce domaine, le Samsung Galaxy Z Flip 5, apporte bien plus que son prédécesseur et – pour la plupart des gens – sera le téléphone pliable incontournable. Mais qu’en est-il de l’Oppo Find N2 Flip ? Ce n’est peut-être pas le choix évident, mais dans cette confrontation, nous examinons les caractéristiques et les spécifications de ces deux téléphones pour vous aider à déterminer celui qui vous convient le mieux.

A noter : le Find N2 Flip n’est plus le dernier modèle de la gamme. Oppo a lancé le Find N3 Flip en Chine en août 2023. Cependant, il est peu probable que le téléphone soit vendu en Occident avant un certain temps, donc si vous lisez ceci avant le printemps 2024, le N2 Flip est toujours le modèle actuel et le dernier disponible. .

Concevoir et construire

En matière de design, les deux téléphones arborent un style nostalgique à clapet qui ne manquera pas de faire tourner les têtes. Le Samsung Galaxy Z Flip 5 dispose d’un écran interne Full HD+ Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces, donnant vie à des visuels éclatants avec un taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz. De l’autre côté du ring, nous avons l’Oppo Find N2 Flip. Avec un écran AMOLED légèrement plus grand de 6,8 pouces et un taux de rafraîchissement correspondant de 120 Hz, il est prêt à rivaliser avec les visuels du Galaxy Z Flip 5.

L’une des améliorations les plus notables du Z Flip 5 a été l’introduction d’un écran de couverture plus grand de 3,4 pouces. Cela laisse plus de place pour des tâches telles que répondre aux messages, vérifier la météo et même prévisualiser les selfies. Il s’agit d’une mise à niveau significative par rapport à l’écran 1,9 pouces du Z Flip 4, offrant une toile beaucoup plus spacieuse.

Sur le Find N2 Flip, l’approche de l’écran de couverture est différente, car Oppo a choisi d’opter pour une fenêtre verticale fine plutôt qu’un design horizontal ou de forme carrée plus grande. Ce panneau OLED de 3,26 pouces offre un accès rapide aux notifications, aux commandes créatives et aux widgets pour divers outils tels que l’appareil photo, les mises à jour météo et les rendez-vous du calendrier.

En ce qui concerne la gamme de couleurs parmi lesquelles choisir, le Galaxy Z Flip 5 offre certainement la gamme la plus large. Vous pouvez opter pour des nuances comme menthe, graphite, lavande et crème, ou explorer les teintes exclusives en ligne de bleu, vert, gris et jaune.

D’autre part, l’Oppo Find N2 Flip est disponible en trois couleurs : Astral Black, Gold et Moonlit Purple.

Spécifications et performances

Sous le capot, le Samsung Galaxy Z Flip 5 fait jouer ses muscles avec le chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Associé à 8 Go de RAM, ce téléphone devrait offrir une expérience multitâche fluide. Choisissez entre 256 Go ou 512 Go de stockage interne pour héberger votre vie numérique. Le Galaxy Z Flip 5 fonctionne sur One UI 5.1.1 de Samsung, une version raffinée de la surcouche logicielle de l’entreprise. Construit sur Android 13, One UI apporte une interface transparente avec des options de navigation et de personnalisation améliorées.

Pendant ce temps, l’Oppo Find N2 Flip apporte son A-game avec le chipset MediaTek Dimensity 9000+, gardant les choses vives et réactives même s’il ne s’agit pas de la dernière puce de l’écurie Mediatek. Avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, il devrait être capable de répondre à vos demandes quotidiennes. Il exécute ColorOS 13, basé sur Android 13. ColorOS a évolué au fil des années pour offrir un mélange équilibré d’esthétique et de fonctionnalité. Cette itération du logiciel apporte des améliorations en termes de navigation, d’organisation et d’accessibilité.

Les deux téléphones utilisent des scanners d’empreintes digitales latéraux, une reconnaissance faciale 2D et disposent du Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.3, du GPS, du NFC et de la 5G LTE.

Un domaine dans lequel Oppo est à la traîne est que le Find N2 Flip n’a pas d’indice IP pour la résistance à la poussière et à l’eau. Le Z Flip 5 est classé IPX8 – ce qui signifie une bonne résistance à l’eau, mais pas de protection officielle contre la poussière – mais Oppo n’a pas une telle protection. La société affirme que le téléphone peut survivre aux éclaboussures de pluie, etc., mais vous pourriez vous sentir nerveux en le sortant dans le bain.

Caméra et vidéo

Le Galaxy Z Flip 5 présente une configuration à double caméra comprenant un objectif principal de 12 Mp et un objectif ultra-large de 12 Mp. Il y a une caméra frontale de 10 Mp, mais vous pouvez utiliser l’écran de couverture pour prendre des selfies sur les caméras principales. Vous pouvez voir quelques exemples de photos prises sur le Galaxy Z Flip 5, dans notre examen complet du téléphone.

Sur l’Oppo Find N2 Flip, un appareil photo principal de 50 Mp et un appareil photo ultra-large de 8 Mp s’associent pour offrir des options de photographie polyvalentes. La caméra frontale de 32 Mp est également un bon compagnon pour les selfies. Encore une fois, vous pouvez voir des exemples de chaque caméra dans notre revue complète de l’Oppo Find N2 Flip.

Batterie en charge

La durée de vie de la batterie est un aspect crucial pour tout téléphone, et nous souhaitons tous que nos appareils durent plus longtemps entre deux charges. Le Galaxy Z Flip 5 abrite une batterie de 3 700 mAh, tandis que l’Oppo Find N2 Flip va encore plus loin avec une batterie de 4 300 mAh. Toutefois, les capacités ne disent pas tout. Les deux téléphones durent environ une journée complète en fonction de l’intensité de votre utilisation, aucun des deux n’a donc l’avantage sur l’autre.

Seul le Z Flip 5 propose un chargement sans fil, vous pouvez donc vous recharger sans avoir à vous soucier des câbles. C’est dommage qu’Oppo ait laissé cette fonctionnalité de côté.

Pour la vitesse de charge, cependant, l’Oppo Find N2 Flip prend les devants avec sa charge filaire de 44 W, plus rapide que la charge de 25 W du Galaxy Z Flip 5. Cependant, aucun des deux téléphones n’est particulièrement rapide par rapport aux modèles à chargement le plus rapide.

Prix ​​et disponibilité

Samsung Galaxy Z Flip 5 :

256 Go : 999,99 $/1 049 £

512 Go : 1 119,99 $/1 149 £

Oppo Find N2 Flip :

256 Go : 849 £ (non vendu aux États-Unis)

Le prix de départ du Samsung Galaxy Z Flip 5 est de 999,99 $/1 049 £, ce qui correspond à la variante avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. La configuration 8 Go/512 Go vous coûtera 1 119,99 $/1 149 £.

Vous pouvez acheter le téléphone directement auprès de Samsung, mais vous pouvez également lire notre guide et découvrir quel est le meilleur endroit pour acheter le Samsung Galaxy Z Flip 5 aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Pour ceux du Royaume-Uni, l’aspect le plus attrayant du Find N2 Flip pourrait être son prix : à 849 £, il coûte 200 £ de moins que le Galaxy Z Flip 5 de Samsung dans le même modèle de stockage de 256 Go.

Au Royaume-Uni, vous pouvez acheter le Find N2 Flip directement auprès d’Oppo, d’Amazon, ou auprès des principaux réseaux, Carphone Warehouse ou des magasins comme Currys. Malheureusement, le Find N2 n’est pas du tout disponible aux États-Unis.

Verdict

Il ne fait aucun doute que l’Oppo Find N2 Flip offre des fonctionnalités impressionnantes, notamment des caméras améliorées, une charge rapide et une charnière sans espace. C’est un excellent téléphone à clapet qui offre un excellent rapport qualité-prix, surtout par rapport au Samsung Galaxy Z Flip 5. Cependant, la série Z Flip de Samsung a un look plus soigné et des fonctionnalités supplémentaires telles que l’étanchéité et le chargement sans fil, qui lui donnent un avantage.

Si vous envisagez d’acheter le téléphone et que vous ne pouvez tout simplement pas vous étendre jusqu’au Flip 5, l’Oppo Find N2 Flip offre une excellente expérience, comparable au Z Flip 5, avec des inconvénients relativement mineurs et faciles à vivre.

Cependant, si vous préférez un design plus raffiné et êtes prêt à payer pour des fonctionnalités supplémentaires telles que l’étanchéité et le chargement sans fil, le Samsung Galaxy Z Flip 5 est celui qu’il vous faut. N’oubliez pas que pour le même prix, vous trouverez peut-être un meilleur rapport qualité-prix dans un smartphone classique comme les séries Google Pixel 7 Pro, iPhone 14 ou Galaxy S23 en raison de leurs écrans, appareils photo et autonomie de batterie supérieurs. Mais bien sûr, ils ne se retournent pas.

Spécifications

Samsung Galaxy Z Flip 5 :

Android 13 avec One UI 5.1.1

Écran interne : 6,7 pouces Full HD+ (2640×1080) pliable 120 Hz Dynamic AMOLED 2X avec prise en charge HDR10+

Écran de couverture : 3,4 pouces Super AMOLED (260 × 512) 60 Hz

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour chipset Galaxy

8 Go de RAM

Stockage interne de 256/512 Go

Appareils photo: 12Mp, f/1.8, caméra principale OIS Appareil photo ultra-large 12 Mp, f/2.2 Caméra selfie 10Mp, f/2.2

Scanner d’empreintes digitales latéral

Reconnaissance faciale 2D

Wi-Fi 6E

Bluetooth5.3

GPS

NFC

5G

4G-LTE

IPX8

USB-C

Batterie non amovible de 3 700 mAh

Chargement filaire 25 W

Chargement sans fil

Déplié : 71,9 x 165,1 x 6,9 mm

Plié : 71,9 x 85,1 x 15,1 mm

187g

Couleurs : Menthe, Graphite, Crème, Lavande, Gris, Bleu, Vert, Jaune

Oppo Find N2 Flip :