Samsung Galaxy Z Flip 5 contre Samsung Galaxy Z Fold 5

Alors que la technologie continue d’évoluer, les smartphones ont fait un bond sans précédent avec l’introduction des appareils pliables.

Samsung, pionnier dans le monde des smartphones de pointe, a occupé le devant de la scène avec deux offres remarquables : le Samsung Galaxy Z Flip 5 et le Samsung Galaxy Z Fold 5. Les deux appareils adoptent le concept pliable innovant, mais ils répondent à des besoins différents. et les préférences de l’utilisateur.

Dans cette comparaison, nous explorons les caractéristiques, les conceptions et les capacités uniques du Samsung Galaxy Z Flip 5 et du Samsung Galaxy Z Fold 5. En examinant leurs facteurs de forme, leurs technologies d’affichage, leurs prouesses multitâches, etc., nous visons à vous aider à prendre une décision éclairée lors du choix de votre prochain compagnon pliable.

Conception et construction

Dominik_Tomaszewski

Le Galaxy Z Fold 5 offre un design impressionnant et futuriste avec son mécanisme de déploiement. Cependant, son facteur de forme plus grand lorsqu’il est déplié peut être moins adapté aux poches et peut ne pas répondre aux besoins de compacité et de portabilité de tous les utilisateurs. Cela pourrait être un choix plus attrayant pour ceux qui privilégient la productivité et la consommation de médias à la portabilité ultime.

Un écran AMOLED principal pliable de 7,6 pouces plus grand offre des couleurs éclatantes et une haute résolution, offrant une expérience immersive pour la consommation multimédia, les jeux et les tâches de productivité. Son vaste écran étend les applications, ce qui en fait un excellent choix pour les utilisateurs qui apprécient une expérience de type tablette sur un téléphone.

Il comprend également un écran externe plus petit de 6,2″ sur la couverture extérieure. Cet écran AMOLED est utile pour vérifier rapidement les notifications, contrôler la lecture multimédia et passer ou recevoir des appels sans avoir à déplier l’appareil. Il s’agit d’un ajout pratique qui améliore l’interaction de l’utilisateur avec le téléphone, et bien qu’il soit mince, il peut en fait agir comme un smartphone complet sans aucune limitation logicielle.

Henry Burrell / Fonderie

La conception compacte et le mécanisme de pliage vertical du Galaxy Z Flip 5 le rendent très portable et facile à transporter. Une fois plié, il ressemble à un petit boîtier de maquillage ou à un accessoire élégant, ce qui en fait un choix attrayant pour les utilisateurs qui apprécient la commodité et l’utilisation en déplacement. Sa taille de poche convient bien à ceux qui privilégient un appareil qui se glisse facilement dans n’importe quelle poche ou sac.

Le Galaxy Z Flip 5 a un écran principal de 6,7 pouces. Bien qu’il s’agisse toujours d’un écran de grande taille, il est plus conforme aux dimensions des smartphones traditionnels. Bien qu’il ne soit pas aussi adapté aux tâches de productivité que le Galaxy Z Fold 5, il offre un affichage confortable pour les tâches quotidiennes telles que l’envoi de SMS, la navigation et le visionnage de vidéos.

Dominik_Tomaszewski

Un écran externe de 3,4 pouces sur le Galaxy Z Flip 5 est plus limité en taille et en fonctionnalités que le Galaxy Z Fold 5. Il sert principalement à afficher l’heure, la date et les icônes de notification de base, plutôt que d’être un écran à part entière et écran de smartphone fonctionnel, bien qu’il puisse exécuter des applications complètes – mais avec un espace limité.

Principales caractéristiques

Dominik_Tomaszewski

Le Galaxy Z Fold 5 adopte un facteur de forme semblable à un livre avec une charnière repliable verticalement. Sa conception permet aux utilisateurs de déplier l’appareil, révélant un grand écran intérieur, le convertissant essentiellement en tablette. Cette configuration le rend idéal pour les tâches de productivité telles que la rédaction d’e-mails, la modification de documents et l’exécution simultanée de plusieurs applications. Cependant, sa taille et son poids peuvent être moins attrayants pour ceux qui préfèrent un appareil plus compact pour une utilisation occasionnelle.

Son grand écran pliable prend en charge le multitâche sur écran partagé, permettant aux utilisateurs d’exécuter plusieurs applications côte à côte et de basculer de manière transparente entre elles. L’appareil offre également la continuité des applications, permettant aux applications de passer de l’écran extérieur à l’écran intérieur lorsqu’elles sont dépliées, garantissant une expérience utilisateur cohérente. Il fonctionne également avec le S Pen de Samsung, qui n’est pas inclus dans la boîte.

Dominik_Tomaszewski

Le Galaxy Z Flip 5, en revanche, a une conception à clapet horizontale avec une charnière pliante verticale. Il ressemble à un téléphone à clapet traditionnel lorsqu’il est plié, ce qui le rend pratique pour une utilisation à une main et se glisse facilement dans des poches ou des sacs plus petits. La conception à rabat devrait plaire aux utilisateurs à la recherche d’un téléphone compact et élégant auquel on peut accéder rapidement en déplacement.

Alors que le Galaxy Z Flip 5 prend en charge un certain niveau de multitâche, son écran plus petit peut ne pas être aussi efficace pour le multitâche intensif que le Galaxy Z Fold 5. Il permet toujours aux utilisateurs d’exécuter deux applications simultanément en utilisant une vue en écran partagé, mais peut-être plus adapté aux scénarios multitâches légers.

D’autre part, l’écran externe du Samsung Galaxy Z Flip 5 – le plus grand changement par rapport à son prédécesseur – offre un éventail de possibilités qui améliorent l’expérience utilisateur et en font une caractéristique distinctive de l’appareil. Bien qu’il soit plus petit que l’écran pliable principal, l’écran externe offre un accès pratique aux fonctions et informations essentielles sans qu’il soit nécessaire de déplier complètement le téléphone.

Prix ​​et disponibilité

Dominik_Tomaszewski

En tant qu’appareil le plus avancé et le plus riche en fonctionnalités des deux, le Galaxy Z Fold 5 est généralement proposé à un prix plus élevé. Son écran pliable plus grand, ses capacités multitâches améliorées et ses spécifications haut de gamme contribuent à son coût plus élevé. Le téléphone commence à partir de 1 799 $/1 749 £ (256 Go), mais il existe 2 versions plus volumineuses qui coûtent 1 919 $/1 849 £ (512 Go) et 2 159 $/2 049 £ (1 To). Chaque version est livrée avec 12 Go de RAM.

Vous pouvez l’obtenir directement auprès de Samsung, ainsi que de Best Buy aux États-Unis, et Argos, Currys et John lewis au Royaume-Uni.

Dominik_Tomaszewski

Le Galaxy Z Flip 5, en revanche, est généralement plus économique. Bien qu’il offre toujours une conception pliable innovante, son écran plus petit et ses spécifications plus modestes en font une option plus abordable pour les utilisateurs à la recherche d’une expérience pliable à moindre coût.

Le téléphone commence à partir de 999 $ / 1 049 £. Aux États-Unis, cela signifie que vous obtenez maintenant 256 Go pour le même prix que l’entreprise facturait pour 128 Go. Au Royaume-Uni, le prix de départ a augmenté, mais il est toujours un peu moins cher que le modèle 256 Go de l’année dernière. Il existe également un modèle plus spacieux de 512 Go du nouveau téléphone, qui coûte 1 119 $ / 1 149 £.

Vous pouvez l’obtenir directement auprès de Samsung ou de Best Buy aux États-Unis, et Argos, Currys et John lewis au Royaume-Uni.

Verdict

En conclusion, le choix entre le Samsung Galaxy Z Fold 5 et le Samsung Galaxy Z Flip 5 dépend finalement des préférences et priorités individuelles. Si vous souhaitez un appareil avec une expérience de type tablette, un multitâche robuste et une technologie de pointe, le Galaxy Z Fold 5 pourrait être le choix idéal.

D’un autre côté, si vous appréciez la portabilité, la convivialité à une main et une option plus économique, le Galaxy Z Flip 5 pourrait être la solution idéale. Les deux appareils illustrent l’engagement de Samsung envers l’innovation et redéfinissent les possibilités des smartphones pliables sur le marché dynamique d’aujourd’hui.

Spécifications

Galaxy Z Fold 5 :

Écran de couverture AMOLED 6,2 pouces 120 Hz

Écran interne pliable AMOLED 7,6 pouces 120 Hz

Gorilla Glass Victus 2 sur écran avant et arrière

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

12 Go de RAM

256 Go/512 Go/1 To de stockage UFS 4.0

Caméras arrière : 50Mp f.1.8 principal, 10Mp f/2.4 3x téléobjectif, 12Mp f/2.2 ultra-large à 123 degrés

Caméra sous-écran 4Mp f/1.8

Caméra de couverture 10Mp f/2.2

Enregistrement vidéo jusqu’à 8K

Batterie 4 400 mAh avec charge de 25 W

Scanner d’empreintes digitales monté sur le côté

WiFi 6E

Bluetooth 5.3

5G

NFC

Disponible en bleu glacé, noir fantôme, crème, gris, bleu

253g

Galaxy ZFlip 5 :