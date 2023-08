Samsung Galaxy Z Flip 5 contre Samsung Galaxy Z Flip 4

Dans le paysage en constante évolution des smartphones, Samsung a été un pionnier dans l’introduction d’appareils pliables innovants qui offrent un mélange unique de style et de fonctionnalité.

Le récent dévoilement du Samsung Galaxy Z Flip 5 et de son prédécesseur, le Galaxy Z Flip 4, a suscité un enthousiasme considérable parmi les passionnés de technologie. Dans cette comparaison complète, nous nous penchons sur les principales caractéristiques de chaque modèle pour vous aider à comprendre leurs forces et leurs différences.

Concevoir et construire

Dominik_Tomaszewski

Le Galaxy Z Flip 5 et le Galaxy Z Flip 4 présentent tous deux une conception pliable de téléphone à clapet qui maximise la taille de l’écran tout en conservant un facteur de forme compact une fois plié. Ils arborent un écran Full HD+ Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, garantissant des visuels fluides et des couleurs éclatantes.

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 dispose d’un écran de couverture Super AMOLED de 3,4 pouces avec une résolution de 260 × 512 pixels. Cet écran externe compact offre aux utilisateurs un aperçu des informations essentielles sans avoir à déplier l’appareil. Les notifications, l’heure, la date et les raccourcis de navigation de base sont tous facilement accessibles sur cet écran. Sa technologie AMOLED vibrante garantit des couleurs vives et des visuels nets, offrant une expérience attrayante même sur cette toile plus petite.

Cette extension de taille par rapport à son prédécesseur garantit que les utilisateurs peuvent glaner plus d’informations en un coup d’œil. Imaginez pouvoir lire et interagir avec des messages, consulter la météo ou contrôler la lecture de musique sans avoir à déplier l’appareil.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

D’autre part, le Galaxy Z Flip 4 dispose d’un écran de couverture Super AMOLED de 1,9 pouces plus petit avec une résolution de 260 × 512 pixels. Cet écran externe est peut-être petit, mais il est très fonctionnel. Semblable à son successeur, l’écran externe du Galaxy Z Flip 4 affiche les notifications, l’heure, la date et les raccourcis essentiels.

Sa technologie AMOLED garantit des noirs profonds et des couleurs éclatantes, contribuant à une expérience visuelle attrayante. Malgré sa petite taille, l’écran externe du Galaxy Z Flip 4 sert d’outil pratique pour rester informé sans avoir à déplier complètement l’appareil.

Bien qu’il offre une toile plus petite par rapport au Z Flip 5, ce n’est en aucun cas un inconvénient. La taille compacte préserve l’élégance générale de l’appareil lorsqu’il est plié, ce qui facilite son glissement dans les poches ou les petits compartiments. Les utilisateurs qui privilégient la portabilité et l’esthétique minimaliste pourraient trouver l’écran de couverture du Z Flip 4 parfaitement aligné avec leurs préférences.

En ce qui concerne la portabilité, le Z Flip 5 et le Z Flip 4 partagent des dimensions similaires lorsqu’ils sont dépliés, offrant un facteur de forme élégant et convivial. Cependant, une fois plié, le Z Flip 4 a un profil légèrement plus grand en raison de sa construction plus épaisse. Malgré cela, les deux modèles conservent une conception légère, ce qui garantit qu’ils sont confortables à transporter et à utiliser.

Spécifications et fonctionnalités

Dominik_Tomaszewski

Sous le capot, le Galaxy Z Flip 5 est équipé du chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy, offrant des performances puissantes pour le multitâche, les jeux et les tâches quotidiennes. Le Galaxy Z Flip 4, quant à lui, est alimenté par le processeur octa-core Snapdragon 8+ Gen 1. Alors que les deux appareils disposent de 8 Go de RAM, le Galaxy Z Flip 5 avance avec des options pour 256 Go et 512 Go de stockage interne, par rapport aux options 128 Go, 256 Go et 512 Go du Galaxy Z Flip 4.

Les deux appareils disposent de ports NFC, GPS et USB-C, ainsi que de scanners d’empreintes digitales latéraux et d’une reconnaissance faciale 2D pour des options de déverrouillage pratiques et sécurisées. Les capacités Wi-Fi voient une mise à niveau dans le Z Flip 5, qui prend en charge le Wi-Fi 6E, offrant des connexions sans fil plus rapides et plus fiables (si vous avez le bon routeur).

Les téléphones fonctionnent également sous Android 13 et One UI 5.1.1, offrant la dernière expérience logicielle. Les produits phares comme le Z Flip 5 et le Z Flip 4 sont promis à quatre mises à jour de la version Android et à cinq ans de correctifs de sécurité. Cela signifie que les deux téléphones recevront toujours des mises à jour logicielles longtemps après la charnière ou l’affichage.

Batterie en charge

Dominik Tomaszewski / Fonderie

En termes d’autonomie de la batterie, le Z Flip 5 et le Z Flip 4 disposent tous deux d’une batterie non amovible de 3700 mAh, permettant aux utilisateurs de passer leur journée sans souci. Les deux modèles prennent également en charge les capacités de charge filaire et de charge sans fil de 25 W, permettant une reconstitution de l’alimentation efficace et pratique.

Appareil photo et vidéo

Dominik Tomaszewski / Fonderie

L’engagement de Samsung à fournir des systèmes de caméra impressionnants reste cohérent entre le Z Flip 5 et le Z Flip 4. Les deux modèles disposent d’une configuration à double caméra comprenant un objectif principal 12Mp et un objectif ultra-large 12Mp, permettant aux utilisateurs de capturer une large gamme de scènes avec clarté et profondeur.

Les amateurs de selfie apprécieront également les caméras frontales 10Mp des deux modèles, qui fournissent des autoportraits détaillés et éclatants.

Prix ​​& disponibilité

Dominik_Tomaszewski

Le prix de départ du Samsung Galaxy Z Flip 5 est de 999,99 $ / 1 049 £, ce qui correspond à la variante avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Pour la configuration 8 Go/512 Go, le coût est de 1 119,99 $/1 149 £.

Pour ceux qui choisissent de précommander le téléphone directement auprès de Samsung, une offre alléchante est disponible : la version 512 Go est disponible au même prix que la version 256 Go. Cette promotion est valable jusqu’à la date officielle de mise en vente du 11 août.

Voici le tarif complet :

256 Go : 999,99 $/1 049 £

512 Go : 1 119,99 $/1 149 £

Dominik Tomaszewski / Fonderie

À un prix de départ de 999 $/999 £/1 099 €, c’est le même prix que le premier coût du Z Flip 4 aux États-Unis, mais en réalité 50 £/50 € plus cher au Royaume-Uni et en Europe – ce qui pique un peu après le Z La baisse de prix de Flip 3, cependant, est en fait inférieure à l’inflation actuelle.

Voici le prix complet du Z Flip 4 :

128 Go : 999 $/999 £/1 099 €

256 Go : 1 059 $/1 059 £/1 159 €

Édition sur mesure de 256 Go : 1 139 $/1 099 £/1 199 €

512 Go : 1 179 $/1 199 £/1 279 €

Verdict

Dominik_Tomaszewski

En comparant le Samsung Galaxy Z Flip 5 et le Z Flip 4, il est évident que le Z Flip 5 apporte plusieurs améliorations à la table. De son chipset Snapdragon 8 Gen 2 avancé et de sa prise en charge Wi-Fi 6E à sa taille d’écran de couverture améliorée et à sa conception actualisée, le Z Flip 5 se met à niveau dans quelques domaines clés. Cependant, le Z Flip 4 reste une option formidable, offrant des spécifications et des performances solides pour les utilisateurs qui recherchent une expérience de smartphone pliable plus économique, vous pourrez désormais le trouver pour moins cher.

Quand il s’agit de choisir entre leurs écrans de couverture, cela dépend en grande partie de vos préférences et de vos besoins. Si la possibilité d’afficher plus d’informations et d’interagir avec les notifications sans déplier complètement l’appareil est attrayante, l’écran de couverture plus grand du Z Flip 5 est le meilleur choix. D’autre part, ceux qui privilégient un design élégant et compact pourraient trouver le plus petit écran de couverture du Z Flip 4 plus approprié.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

L’écran de couverture résume l’essence de la commodité et de la polyvalence que les smartphones pliables apportent à la table. Alors que Samsung continue d’affiner sa gamme pliable, il est clair que l’écran de couverture reste un aspect essentiel dans la création d’une expérience utilisateur intuitive et engageante, que ce soit via une toile étendue ou un compagnon compact.

Le choix entre les deux modèles dépend finalement de vos priorités et de vos préférences. Qu’il s’agisse des fonctionnalités de pointe du Galaxy Z Flip 5 ou des capacités fiables du Z Flip 4, la gamme pliable de Samsung continue de repousser les limites de ce que les smartphones peuvent réaliser.

Spécifications

Galaxy ZFlip 5 :

Android 13 avec une interface utilisateur 5.1.1

6,7 pouces Full HD+ 120Hz (2640×1080) pliable 120Hz Dynamic AMOLED 2X avec prise en charge HDR10+

Écran de couverture 3,4 pouces Super AMOLED (260 × 512) 60 Hz

Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour Galaxy

8 Go de RAM

Stockage interne 256/512 Go

12Mp, f/1.8, caméra arrière OIS + 12Mp ultra large, f/2.2

Caméra frontale 10Mp, f/2.2

Scanner d’empreintes digitales monté sur le côté

Reconnaissance faciale 2D

WiFi 6E

Bluetooth 5.3

GPS

NFC

5G

4G LTE

IPX8

USB-C

Batterie non amovible 3700mAh

Charge filaire 25W

Chargement sans fil

Déplié : 71,9 x 165,1 x 6,9 mm

Plié : 71,9 x 85,1 x 15,1 mm

187g

Galaxy ZFlip 4 :