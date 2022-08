Samsung Galaxy Z Flip 4 sort d’une boîte

Samsung a à peine repris son souffle après leur grand événement Unpacked du début de la semaine et nous déballons ici leurs nouveaux pliables. Mes tâches autour de ces pièces concernent le Galaxy Z Flip 4, c’est donc avec cela que nous commençons. Ça sonne bien ?

Pour le Galaxy Z Flip 4, nous envisageons une mise à niveau minimale par rapport au Galaxy Z Flip 3, mais les mises à niveau se situent à quelques endroits importants. Le plus remarquable est probablement dans la batterie, où Samsung nous offre une plus grande capacité de 3700 mAh ainsi qu’une charge plus rapide de 25 W. Ils ont également ajouté une option de stockage de 512 Go, tentent d’améliorer les photos en basse lumière (avec les mêmes appareils photo), ont ajouté la nouvelle puce Snapdragon 8+ Gen 1 de Qualcomm et ont affiné la conception et le cadre.

Donc, même si je viens de dire que les améliorations sont minimes, nous prendrons toutes celles-ci en effet.

Ce déballage est avec une unité d’examen que Samsung a envoyée. Parce que cela est fait et filmé, cela signifie que nous examinons ce petit téléphone à clapet qui pourrait le faire. Comme c’est excitant.

Si vous n’avez pas précommandé (ici), n’oubliez pas que vous pouvez obtenir jusqu’à 900 $ de réduction instantanément avec échange, plus un étui gratuit, une mise à niveau de stockage gratuite jusqu’à 256 Go et 200 $ en crédits à dépenser sur des accessoires comme la nouvelle Galaxy Watch 5 ou Buds 2 Pro.

Avez-vous besoin que nous testions quelque chose ?