Samsung Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4 annoncés

Samsung a annoncé mercredi ses nouveaux téléphones pliables, les Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4. Le Galaxy Z Flip 4 à 999,99 $ et le Galaxy Z Fold 4 à 1 799,99 $ ressemblent beaucoup aux Flip 3 et Fold 3 de l’année dernière. Le Galaxy Z Flip 4 est un petit carré de poche qui s’ouvre pour révéler un écran de 6,7 pouces à l’intérieur. Le Galaxy Z Fold 4 est un téléphone mince qui s’ouvre comme un livre pour révéler un écran de 7,6 pouces de la taille d’une tablette. Samsung a déclaré que les deux téléphones sont les téléphones pliables les plus résistants de l’entreprise à ce jour, grâce à des cadres en aluminium plus solides et à un verre Corning à l’extérieur qui est plus résistant aux rayures et aux dommages causés par les chutes. Samsung lance généralement de nouveaux téléphones haut de gamme, y compris ceux avec des écrans pliants, en août. Cela lui donne une chance d’obtenir ses derniers produits phares sur le marché avant les nouveaux iPhones d’Apple, qui sont généralement lancés en septembre. La société espère rendre les téléphones pliables “grand public”, selon son dernier état des résultats publié le 28 juillet. Elle vise à ce que les ventes de téléphones pliables dépassent celles de son ancien smartphone phare, le Galaxy Note, au second semestre. Les téléphones pliables sont actuellement une niche du marché global des smartphones, mais Samsung parie que ses investissements continus contribueront à renforcer sa division mobile, qui a été touchée par la hausse des coûts des matériaux et la baisse de la demande des consommateurs. Voici ce que vous devez savoir sur les nouveaux téléphones de Samsung :

Galaxy ZFlip 4

Le Galaxy Z Flip 3 de Samsung est actuellement le pliable le plus populaire téléphone dans le monde, la société a donc de grands espoirs pour le Flip 4. La taille de l’écran de 6,7 pouces du Galaxy Z Flip 4 est la même que celle de son prédécesseur, mais sa batterie dure plus longtemps. Le Flip 4 a également une charnière plus fine, ce qui rend la couture moins évidente. L’appareil photo du Flip 4 a été amélioré avec un capteur 65 % plus lumineux. Les utilisateurs peuvent désormais prendre des selfies en mode portrait. Également sur le Flip 4, les utilisateurs peuvent filmer des vidéos mains libres en repliant partiellement le flip pour activer FlexCam. Samsung s’est associé à Meta afin que cette fonctionnalité puisse être utilisée sur Facebook, WhatsApp et Instagram.

Le Flip 4 a également plus de capacités lorsqu’il est plié. Sans ouvrir le téléphone, les utilisateurs peuvent passer des appels, discuter en vidéo et répondre à des SMS. Il a une charge super rapide qui offre jusqu’à 50% de batterie en 30 minutes.

Galaxy Z Fold 4

Le Galaxy Z Fold 4 est le premier appareil à être livré avec Android 12L, une version spéciale d’Android créée par Google pour les appareils à grand écran. L’appareil photo du Galaxy Z Fold 4 a été mis à niveau vers un objectif large de 50 MP et un objectif zoom 30x. Un capteur éclairé et une puissance de traitement améliorée aideront les utilisateurs à prendre de meilleures photos la nuit. Comme le Fold 3, la caméra intérieure du Fold 4 se cache à l’intérieur de l’écran pour créer une expérience de visionnement plus fluide. Il a une charge super rapide qui offre jusqu’à 50% de batterie en 30 minutes, tout comme le Flip 4. Les deux nouveaux téléphones pliables de Samsung prennent en charge le stylet S Pen de la société, une fonctionnalité qui a attiré les consommateurs vers ses téléphones Galaxy Note pendant des années. Mais, comme l’année dernière, il n’y a pas de place pour le stocker dans le Galaxy Z Fold 4, comme vous pouviez le faire sur les téléphones Galaxy Note. Une nouvelle barre des tâches sur le Z Fold 4 affiche vos applications préférées, tandis que de nouveaux gestes de balayage sur le téléphone rendent la commutation entre les applications plus intuitive. L’écran Z Fold 4 est également plus lumineux que le Fold 3 et a un taux de rafraîchissement plus élevé que les modèles précédents, ce qui rend les choses comme le défilement des sites Web plus fluides. Samsung acceptera les commandes pour les nouveaux téléphones à partir de mercredi et les expédiera le 26 août.

Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro

Samsung a également annoncé de nouvelles montres intelligentes, la Galaxy Watch 5 à 279,99 $, la Galaxy Watch 5 Pro à 449,99 $ et la Galaxy Watch 5 Golf Edition à 329,99 $. Samsung affirme que les mesures de santé de la Galaxy Watch 5 sont plus précises que celles de son prédécesseur grâce à l’augmentation de la surface. La Watch 5 dispose également d’un nouveau capteur de température corporelle pour des lectures de santé plus précises. La batterie et la vitesse de charge se sont également améliorées sur la Watch 5 grâce en partie à une batterie 13% plus grande. La montre peut fournir huit heures de suivi du sommeil avec seulement huit minutes de charge, ce qui, selon Samsung, est 30 % plus rapide que la Galaxy Watch 4. La Watch 5 Pro est conçue pour les utilisateurs qui “aiment les grands espaces”, selon Samsung. Elle est 60 % plus grande que la batterie de la Watch 4. La Watch 5 Pro dure 80 heures sur une seule charge complète.. Sa conception est également plus durable pour les utilisateurs qui pratiquent des sports plus extrêmes. Cela survient alors qu’Apple s’apprête à dévoiler trois nouvelles variantes d’Apple Watch, dont un nouveau modèle SE d’entrée de gamme, une série 8 standard et une édition robuste destinée aux sports extrêmes, selon Bloomberg. La Galaxy Watch 5 Golf Edition offre des conseils et des recommandations aux golfeurs pendant qu’ils sont sur le parcours. Les montres seront lancées le 26 août.

Galaxy Buds 2 Pro

